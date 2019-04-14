США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
2:3
Второй тайм: 79'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Фейлхабер Бенни
1:1
35' Гол
Luciano Acosta
36' Желтая карточка
Прайс Джек
1:2
43' Гол
Lucas Rodriguez III
2:2
66' Гол
Kei Ansu Kamara
79'

Ход матча

11'
Фейлхабер Бенни
(Смит Томми)
1:0
35'
1:1
Luciano Acosta
(Donovan Pines)
36'
Прайс Джек
 
43'
1:2
Lucas Rodriguez III
57'
Nicolas Mezquida
Прайс Джек
 
66'
Kei Ansu Kamara
2:2
67'
Andre Shinyashiki
Cole Bassett
 
71'
 
Брийян Фредерик
Jalen Robinson

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 4:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 3:2 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Филадельфия Юнион 0:0 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
6. Цинциннати 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Орландо Сити 0:2 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Нью-Йорк Сити 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
10. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 11 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 7 5 2 0 19 - 5 17
2. Хьюстон Динамо 1:0 5 4 1 0 11 - 5 13
3. Сиэтл Саундерс 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 6 3 0 3 11 - 11 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 2:0 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 6 1 0 5 5 - 15 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 2:3 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Второй тайм
  • 71'
    ДС Юнайтед делает замену. Jalen Robinson уходит с поля, а Брийян Фредерик выходит на его замену.
  • 67'
    Колорадо делает замену. Cole Bassett уходит с поля, а Andre Shinyashiki выходит на его замену.
  • 57'
    Колорадо делает замену. Прайс Джек уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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