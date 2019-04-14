США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
2:3
Второй тайм: 79'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Ди Си Юнайтед
1:0
11' ГолФейлхабер Бенни
1:1
35' ГолLuciano Acosta
36' Желтая карточкаПрайс Джек
1:2
43' ГолLucas Rodriguez III
2:2
66' ГолKei Ansu Kamara
Ход матча
11'
1:0
35'
1:1
36'
43'
66'
2:2
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Ди Си Юнайтед 4:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|6.
|Цинциннати
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|0:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2:3
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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