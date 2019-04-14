США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Цинциннати
0' 7'
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Mark
Anthony
Kaye
20
Eduard
Atuesta
Лос-Анджелес
4-3-3
Цинциннати
  •   Главный тренер: Alan Koch

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес
Цинциннати Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс
Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати Цинциннати 3:0 Чарлстон Бэттери Цинциннати 1:0 Пенн

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 3:2 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Филадельфия Юнион 0:0 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
6. Цинциннати 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Орландо Сити 0:2 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Нью-Йорк Сити 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
10. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 11 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 7 5 2 0 19 - 5 17
2. Хьюстон Динамо 1:0 5 4 1 0 11 - 5 13
3. Сиэтл Саундерс 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 6 3 0 3 11 - 11 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 2:0 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 6 1 0 5 5 - 15 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 2:3 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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