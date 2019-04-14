США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Banc of California Stadium
Цинциннати
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брэдли Боб
-
Главный тренер: Alan Koch
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес
Цинциннати Последние 20 матчей: +13 =4 -3Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс
Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати Цинциннати 3:0 Чарлстон Бэттери Цинциннати 1:0 Пенн
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|6.
|Цинциннати
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|0:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2:3
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Загрузка...