Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

Второй тайм

95' Мортенсен Патрик из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Орхус заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Каспер Юнкер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

93' Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

93' О, нет. Из многообещающей позиции Тингагер Фредерик из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

93' Йенс Стаге из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.

92' Себастьян Аванзини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Орхус

91' Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо

91' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!

88' Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.

88' Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

88' Орхус начинает контратаку

88' Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

88' Удар от ворот произведет Хорсенс

87' Рефери не любит споров - именно за это Мортенсен Патрик сейчас получил желтую

87' ШАНС! Туту Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

87' Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

87' Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

87' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

86' Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

85' Орхус начинает контратаку

85' Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Опасность предотвращена - Йенс Стаге из команды Орхус вступил в отбор удачно

84' Туту Юссеф из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

84' Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Орхус

80' Ханссон Халлюр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Блуме Брор из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

78' Мустафа Бунду из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.

78' Г О О О О Л - Амини Мустафа изменил счет на табло!

78' Удар от ворот произведет Хорсенс

77' Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.

77' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

75' Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

74' Удар от ворот произведет Орхус

73' Удар от ворот произведет Орхус

73' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

71' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Себастьян Аванзини из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

70' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

70' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бьярк Якобсен из команды Хорсенс.

69' Орхус начинает контратаку

69' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Голкипер мог бы сыграть и получше

69' Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.

69' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

69' Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Сэмми Скитте из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.

67' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Туту Юссеф из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Сегодняшная посещаемость составляет 4023 болельщиков

63' Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.

63' Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.

63' Отличные скиллы показывает Петер Нюманн , обводя своих соперников

63' Хорсенс начинает контратаку

62' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Орхус

61' Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо

61' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

58' Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

57' Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

57' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

56' Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

55' Удар от ворот произведет Хорсенс

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали

55' Орхус начинает контратаку

54' Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...

53' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.

53' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Мустафа Бунду имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

52' Отличные скиллы показывает Мустафа Бунду , обводя своих соперников

52' Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.

52' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Нильсен Каспер из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

51' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.

50' Квист Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

49' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

49' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

48' Удар от ворот произведет Хорсенс

48' Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали

48' Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

47' Орхус начинает контратаку

47' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Отличная возможность! Мортенсен Патрик упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

47' Туту Юссеф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

47' Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.

46' Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

46' Орхус начинает контратаку