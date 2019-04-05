Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:3
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 4023
Орхус
0:1
11' ГолМортенсен Патрик
0:2
78' ГолАмини Мустафа
87' Желтая карточкаМортенсен Патрик
0:3
88' ГолМортенсен Патрик
11
Peter
Nymann
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Jens StageПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сана ТобиасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
0:1
78'
0:2
87'
88'
0:3
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 3:3 Нордшелланн Вендсиссель 0:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +8 =2 -10Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус
Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс Брондбю 2:0 Орхус Орхус 0:2 Раннерс Нествед 2:1 Орхус
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Хорсенс Товарищеские матчи Орхус 1:0 Хорсенс САС Лигаен
Будет доступно позже.
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