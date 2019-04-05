Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 4023
Орхус
0'
0:1
11' Гол
Мортенсен Патрик
0:2
78' Гол
Амини Мустафа
87' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
0:3
88' Гол
Мортенсен Патрик
90'+5
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
20
Квист
Миккель
5
Ламб
Микаэл
19
Tobias
Arndal
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
21
Борринг
Йонас
10
Kasper
Junker
9
Oliver
Drost
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
14
Jens
Stage
19
Mustapha
Bundu
8
Амини
Мустафа
29
Блуме
Брор
7
Анкерсен
Якоб
20
Мортенсен
Патрик
Хорсенс
4-4-2
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Мортенсен Патрик
24'
Sammy Skytte
Tobias Arndal
 
33'
 
Туту Юссеф
Мунксгор Александер
55'
Sebastian Avanzini
Борринг Йонас
 
73'
Брок-Мадсен Николай
Oliver Drost
 
78'
0:2
Амини Мустафа
(Блуме Брор)
81'
 
Benjamin Steenfeldt Hvidt
Блуме Брор
87'
 
Мортенсен Патрик
88'
 
Сана Тобиас
Mustapha Bundu
88'
0:3
Мортенсен Патрик
(Сана Тобиас)
  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 3:3 Нордшелланн Вендсиссель 0:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус
Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс Брондбю 2:0 Орхус Орхус 0:2 Раннерс Нествед 2:1 Орхус

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Хорсенс Товарищеские матчи Орхус 1:0 Хорсенс САС Лигаен
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Туту Юссеф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
  • 94'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Каспер Юнкер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 93'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    93'
    Ламб Микаэл наказан за толчок Анкерсен Якоб
  • 93'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тингагер Фредерик из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 93'
    Йенс Стаге из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    92'
    Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Себастьян Аванзини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 91'
    Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 91'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
  • 88'
    Сана Тобиас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!
  • 88'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 88'
    ШАНС! Сана Тобиас вышел один-на-один с голкипером...
  • 88'
    Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 88'
    Орхус начинает контратаку
  • 88'
    Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 88'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 88'
    Тактическая замена. Мустафа Бунду уходит с поля и его заменяет Сана Тобиас
  • Желтая карточка
    87'
    Рефери не любит споров - именно за это Мортенсен Патрик сейчас получил желтую
  • 87'
    ШАНС! Туту Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 87'
    Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 87'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
  • 86'
    Делач Матей не дал случится голу! Мустафа Бунду должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
  • 86'
    ШАНС! Мустафа Бунду вышел один-на-один с голкипером...
  • 86'
    Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 85'
    Орхус начинает контратаку
  • 85'
    Андерсен Мадс ошибается в защите.
  • 85'
    Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Себастьян Аванзини нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 84'
    Опасность предотвращена - Йенс Стаге из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 84'
    Туту Юссеф из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 84'
    Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 84'
    Так близко к голу! Бьярк Якобсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Грабара Камил!
  • 83'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    83'
    Йенс Стаге наказан за толчок Себастьян Аванзини
  • 83'
    Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
  • 83'
    Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Делач Матей ошибается в защите.
  • 82'
    Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 82'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Бенджамин Хвидт
  • 80'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 80'
    Ханссон Халлюр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    80'
    Нильсен Каспер задерживает мяч рукой
  • 78'
    Блуме Брор из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 78'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 78'
    Квист Миккель ошибается в защите.
  • 78'
    Блуме Брор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Амини Мустафа изменил счет на табло!
  • 78'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 77'
    Мустафа Бунду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    77'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
  • 77'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    76'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Йенс Стаге пострадал.
  • 76'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 75'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 73'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 73'
    Тактическая замена. Оливер Дрост уходит с поля и его заменяет Брок-Мадсен Николай
  • 73'
    Квист Миккель делает длинную передачу вперед
  • 73'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Грабара Камил делает длинную передачу вперед
  • 72'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 70'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 70'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бьярк Якобсен из команды Хорсенс.
  • 69'
    Орхус начинает контратаку
  • 69'
    Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Угловой
    69'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 69'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 69'
    Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 68'
    Нильсен Каспер бьет со штрафного в створ, но Делач Матей держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 67'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Себастьян Аванзини пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
  • 65'
    Туту Юссеф из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 65'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4023 болельщиков
  • Фол, нарушение
    64'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Йенс Стаге заработал фол
  • Фол, нарушение
    64'
    Андерсен Мадс наказан за толчок Грабара Камил
  • Угловой
    63'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 63'
    Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 63'
    Отличные скиллы показывает Петер Нюманн, обводя своих соперников
  • 63'
    Хорсенс начинает контратаку
  • 62'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 61'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 61'
    Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 61'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 61'
    Матч возобновлен
  • 61'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 60'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    60'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Каспер Юнкер пострадал.
  • 59'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Анкерсен Якоб имел все шансы забить, но Делач Матей сделал отличный сейв!
  • 59'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    58'
    Андерсен Мадс наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 58'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 57'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 55'
    Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Себастьян Аванзини
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
  • 55'
    Орхус начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    54'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс играет слишком грубо. Йулсгор Йеспер оказался на газоне.
  • 54'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
  • 53'
    Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 53'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Мустафа Бунду имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Мустафа Бунду, обводя своих соперников
  • 52'
    Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 52'
    Квист Миккель ошибается в защите.
  • 52'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Нильсен Каспер из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 51'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    51'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 50'
    Квист Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 50'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 48'
    Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амини Мустафа и Мустафа Бунду из команды Орхус.
  • 48'
    Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Орхус начинает контратаку
  • 47'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 47'
    Отличная возможность! Мортенсен Патрик упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
  • 47'
    Туту Юссеф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 46'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Орхус начинает контратаку
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 49'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 49'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
  • 48'
    Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Бьярк Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Оливер Дрост нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 48'
    Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 48'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
  • 48'
    Амини Мустафа ошибается в защите.
  • 48'
    Хорсенс начинает контратаку
  • 48'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Блуме Брор из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йенс Стаге мяча так и не получил
  • 47'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Каспер Юнкер из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тингагер Фредерик
  • 46'
    Орхус начинает контратаку
  • 46'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
  • 46'
    Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Сэмми Скитте нанес удар головой, но Грабара Камил спокойно отбил мяч.
  • 45'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
  • 44'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Андерсен Мадс наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 43'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ханссон Халлюр имел все шансы забить, но Грабара Камил сделал отличный сейв!
  • 42'
    Оливер Дрост из команды Хорсенс делает пас партнеру.
  • 42'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 41'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 41'
    Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Отличные скиллы показывает Оливер Дрост, обводя своих соперников
  • 40'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Тингагер Фредерик заработал фол
  • Травма, повреждение
    38'
    Квист Миккель возвращается на поле.
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Делач Матей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Квист Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Квист Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Мортенсен Патрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Квист Миккель
  • 36'
    Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Какой шанс! Мортенсен Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!
  • 36'
    Йенс Стаге из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 36'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 35'
    Орхус начинает контратаку
  • 35'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    35'
    Оливер Дрост из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 35'
    Андерсен Мадс из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 35'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 34'
    Какой промах! Андерсен Мадс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 33'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Мунксгор Александер получил травму и заменен. Туту Юссеф выходит на поле.
  • 33'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 32'
    ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 32'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
  • 31'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 31'
    Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Мортенсен Патрик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 30'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Каспер Юнкер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 28'
    Какой промах! Каспер Юнкер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 28'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
  • 27'
    Блуме Брор имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 27'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Орхус начинает контратаку
  • 27'
    Блуме Брор из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 26'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Опасность предотвращена - Мустафа Бунду из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 25'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Травма, повреждение
    25'
    Мунксгор Александер возвращается на поле.
  • 25'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Тактическая замена. Тобиас Арндал уходит с поля и его заменяет Сэмми Скитте
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Андерсен Мадс атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
  • 23'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мунксгор Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 22'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Травма, повреждение
    22'
    Мунксгор Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 21'
    Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Орхус начинает контратаку
  • 20'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 20'
    Блуме Брор не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Тобиас Арндал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 19'
    Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Квист Миккель делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    18'
    Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
  • 18'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
  • 17'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Хорсенс начинает контратаку
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 16'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 15'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
  • 14'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мустафа Бунду
  • 12'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мортенсен Патрик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 11'
    Делач Матей не дал случится голу! Блуме Брор должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
  • 11'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Мустафа Бунду из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Амини Мустафа это был.
  • Фол, нарушение
    11'
    Андерсен Мадс наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 10'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Квист Миккель делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 9'
    Йенс Стаге из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    9'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
  • 8'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 7'
    Квист Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Мортенсен Патрик наказан за толчок Андерсен Мадс
  • 6'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Тобиас Арндал делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 4'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    О, нет. Из многообещающей позиции Борринг Йонас из команды Хорсенс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 4'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 4'
    Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 4'
    Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
  • 3'
    Бьярк Якобсен делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    2'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
  • 1'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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