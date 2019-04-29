Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
АИК
44' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
45' Желтая карточкаАду Энох
1:0
45' ГолХараишвили Георгий
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
10
Обаси
Чинеду
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
28
Jack
Lahne
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
10 Обаси ЧинедуПолузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
28 Jack LahneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
44'
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: +8 =10 -2АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|2:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Гётеборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Сундсвалль
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|АИК
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Хельсинборг
|0:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Эребру
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
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