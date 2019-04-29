Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв

Стадион:
АИК
0'
44' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
45' Желтая карточка
Аду Энох
1:0
45' Гол
Хараишвили Георгий
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
19
August
Erlingmark
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
14
Benjamin
Nygren
9
Robin
Soeder
34
Линнер
Оскар
21
Сундгрен
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
9
Линдквист
Расмус
10
Обаси
Чинеду
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
24
Heradi
Rashidi
36
Гойтом
Хенок
28
Jack
Lahne
Гётеборг
5-3-1-1
АИК
4-3-3

Ход матча

35'
Sargon Abraham
Robin Soeder
 
44'
 
Сундгрен Даниэль
45'
 
Аду Энох
45'
Хараишвили Георгий
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг
АИК Последние 20 матчей: +8 =10 -2
АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК
АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК АИК 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан
АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 2:0 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Гётеборг 1:0 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Сундсвалль 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
8. АИК 0:1 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Хельсинборг 0:2 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
14. Эребру 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
15. АФК Эскильстуна 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Фалькенберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Аду Энох получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Гетеборг делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Sargon Abraham выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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