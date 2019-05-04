США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
6' Гол
Моралес Максимильяно
31' Желтая карточка
Ловиц Дэниел
40' Желтая карточка
Тайдер Сафир
0:2
49' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
54' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
58'
1
Буш
Ивен
15
Zachary
Brault-Guillard
5
Диалло
Закария
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
7
Новийо
Арри
11
Anthony
Jackson-Hamel
18
Оквонкво
Орджи
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
33
Sebastien
Ibeagha
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
12
Офори
Эбенезер
2
Ben
Sweat
29
Тажури-Шради
Исмаэль
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
Монреаль Импакт
4-3-3
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Моралес Максимильяно
31'
Ловиц Дэниел
 
40'
Тайдер Сафир
 
49'
0:2
Тажури-Шради Исмаэль
(Моралес Максимильяно)
54'
 
Моралес Максимильяно

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Сити 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 2 3 15 - 10 17
2. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
3. Монреаль Импакт 0:2 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 2:0 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 10 4 1 5 8 - 11 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Тайдер Сафир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ловиц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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