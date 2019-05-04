США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:2
Второй тайм: 58'
Стадион: Сапуто
Нью-Йорк Сити
0:1
6' ГолМоралес Максимильяно
31' Желтая карточкаЛовиц Дэниел
40' Желтая карточкаТайдер Сафир
0:2
49' ГолТажури-Шради Исмаэль
54' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
1
Буш
Ивен
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
19 Omar Browne
-
28 Shamit Shome
-
-
13 Ken Krolicki
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
-
-
21 Dan Bedoya
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
6'
31'
40'
49'
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +5 =9 -6Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|2.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|Монреаль Импакт
|0:2
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
Загрузка...