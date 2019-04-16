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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Росарио Сентраль
0:2
Конец матча
Альдосиви
0'
31' Желтая карточка
Jefferson Mena
0:1
45' Гол
Javier Iritier
45' Желтая карточка
Javier Iritier
71' Желтая карточка
Alfonso Parot
0:2
82' Гол
Ezequiel Videla
86' Желтая карточка
Эррера Херман
89' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
90'+4
1
Jeremias
Ledesma
12
Nahuel
Molina
2
Каруссо
Матиас
32
Facundo
Almada
24
Alfonso
Parot
37
Duvan
Vergara
21
Ринаудо
Фабиан
10
Ортигоса
Нестор
15
Washington
Camacho
34
Maximiliano
Lovera
20
Fernando
Zampedri
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
32
Emiliano
Amor
2
Jefferson
Mena
23
Lucas
Villalba
25
Nahuel
Yeri
5
Dardo
Federico
Miloc
29
Federico
Gino
28
Ivan
Colman
11
Cristian
Chavez
I
18
Javier
Iritier
Росарио Сентраль
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

31'
 
Jefferson Mena
45'
0:1
Javier Iritier
45'
 
Javier Iritier
46'
Эррера Херман
Duvan Vergara
 
51'
Агирре Йонас
Washington Camacho
 
63'
 
Ezequiel Videla
Ivan Colman
71'
Alfonso Parot
 
82'
0:2
Ezequiel Videla
(Cristian Chavez I)
84'
 
Руис Алан
Javier Iritier
86'
Facundo Rizzi
Maximiliano Lovera
 
86'
Эррера Херман
 
89'
 
Dardo Federico Miloc
90'
 
Годой Фернандо
Federico Gino

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Уракан 2:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон
Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Годой Крус 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Javier Iritier бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Jefferson Mena получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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