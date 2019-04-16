Росарио Сентраль
0:2
Конец матча
Альдосиви
31' Желтая карточкаJefferson Mena
0:1
45' ГолJavier Iritier
45' Желтая карточкаJavier Iritier
71' Желтая карточкаAlfonso Parot
0:2
82' ГолEzequiel Videla
86' Желтая карточкаЭррера Херман
89' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
25
Nahuel
Yeri
28
Ivan
Colman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Агирре ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ivan ColmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
-
99 Руис АланНападающий
Ход матча
31'
45'
0:1
45'
71'
82'
86'
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +2 =6 -12Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Уракан 2:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон
Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Годой Крус 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
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