Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 69'
Сюрианска
0' 69'
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
21
Emil
Skogh
21
Миллер
Дуэйн
2
Martin
Falkeborn
44
Abdel
Diarra
5
Кааис
Матиас
6
Noi
Snaeholm
Olafsson
14
Lumala
Abdu
88
Ахмед
Аммар
4
Success
Chimankpa
Nwosu
11
Раялаксо
Себастьян
28
Бенеям
Белье
9
Andrew
Stadler
Вестерос СК
4-3-3
Сюрианска
4-3-3

Ход матча

62'
Спэн Брайан
Emil Skogh
 
62'
 
Хиват Джованни
Lumala Abdu

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг
Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео
Сюрианска Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска
Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:0 Вернаму Сюрианска 3:1 Ассириска Сандвикен 1:0 Сюрианска Умео 1:3 Сюрианска Сюрианска 1:1 Акрополис Сюрианска 3:1 Шеллефтео Линчёпинг Сити 2:4 Сюрианска Сюрианска 2:2 Нючепинг Карлштад Юнайтед 1:0 Сюрианска Сюрианска 3:2 Соллентуна Сюрианска 2:0 Арамеиска-Сюрьянска

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сюрианска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Вестерос СК 1:0 Сюрианска Первый дивизион Сюрианска 0:7 Вестерос СК Кубок Сюрианска 0:2 Вестерос СК Первый дивизион Сюрианска 3:1 Вестерос СК Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 8 7 1 0 19 - 5 22
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 3:1 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 0:0 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 8 3 4 1 8 - 10 13
6. Эргрюте ФФ 8 3 3 2 11 - 9 12
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 2:0 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 8 2 3 3 9 - 14 9
11. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
12. Хальмстад 8 2 1 5 7 - 12 7
13. Далкурд 1:3 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Треллеборг 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Эстер 0:2 8 1 4 3 5 - 8 7
16. Сюрианска 0:0 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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