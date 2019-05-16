Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 69'
Сюрианска
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
21
Emil
Skogh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
21 Emil SkoghНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
21 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lumala AbduПолузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Бенеям БельеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Гарача ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Баат АндерсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Ihab Naser
Ход матча
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг
Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео
Сюрианска Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска
Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:0 Вернаму Сюрианска 3:1 Ассириска Сандвикен 1:0 Сюрианска Умео 1:3 Сюрианска Сюрианска 1:1 Акрополис Сюрианска 3:1 Шеллефтео Линчёпинг Сити 2:4 Сюрианска Сюрианска 2:2 Нючепинг Карлштад Юнайтед 1:0 Сюрианска Сюрианска 3:2 Соллентуна Сюрианска 2:0 Арамеиска-Сюрьянска
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сюрианска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|8
|7
|1
|0
|19 - 5
|22
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|3:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 10
|13
|6.
|Эргрюте ФФ
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|12.
|Хальмстад
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|13.
|Далкурд
|1:3
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Треллеборг
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Эстер
|0:2
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Сюрианска
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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