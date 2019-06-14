Бразилия: Серия A 2019
29' Желтая карточкаЛима Лукас II
1:0
32' ГолДейверсон Силва
56' Желтая карточкаEduardo Kunde
2:0
66' ГолЭнрике Бруно
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
89
Владимир
97
Lourenco
20
Gege
II
99
Getulio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jean III
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gege IIПолузащитник
- Нападающий
-
99 GetulioНападающий
- Запасные игроки
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Матеус ЛейтеНападающий
-
10 Douglas X
-
-
-
16 Luanderson
-
-
Ход матча
29'
32'
1:0
46'
56'
66'
2:0
69'
84'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +15 =3 -2Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас
Аваи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи
Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Аваи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|9
|8
|1
|0
|18 - 2
|25
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|13.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Васко да Гама
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
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