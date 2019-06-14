Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
2:0
Конец матча
Аваи
0'
29' Желтая карточка
Лима Лукас II
1:0
32' Гол
Дейверсон Силва
56' Желтая карточка
Eduardo Kunde
2:0
66' Гол
Энрике Бруно
90'+4
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
25
Antonio
Carlos
I
3
Эду
Драсена
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
20
Лима
Лукас
II
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
89
Владимир
97
Lourenco
63
Eduardo
Kunde
3
Betao
Amansio
Ebert
II
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
8
Matheus
III
7
Pedro
Castro
26
Julio
Cesar
Julinho
20
Gege
II
70
Caio
Paulista
99
Getulio
Палмейрас
4-2-3-1
Аваи
4-3-1-2

Ход матча

29'
Лима Лукас II
 
32'
Дейверсон Силва
(Роша Маркос)
1:0
46'
 
Amorim Daniel
Gege II
56'
 
Eduardo Kunde
63'
 
Douglas X
Pedro Castro
66'
Энрике Бруно
(Лима Лукас II)
2:0
67'
Мойсес Лима
Лима Лукас II
 
69'
 
Паулу Жоау
Getulio
84'
Gustavo Scarpa
Dudu X
 
89'
Тьяго Сантос
Энрике Бруно
 

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас
Аваи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи
Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Аваи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Аваи 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:0 Аваи Серия A
Аваи 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 5:0 Аваи Серия A Палмейрас 4:1 Аваи Серия A Аваи 4:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Аваи Серия A Аваи 0:3 Палмейрас Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 9 8 1 0 18 - 2 25
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
9. Сан-Паулу 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
13. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Васко да Гама 9 2 3 4 8 - 14 9
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 9 0 4 5 4 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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