Норвегия: Первый дивизион 2019
Тромсдален
Позже
Стадион: Туил Арена
Старт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
18 Isaac Twum
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Предыдущие игры
Тромсдален Последние 20 матчей: +5 =2 -13КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра
Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Старт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|Рёуфосс
|13
|8
|1
|4
|24 - 24
|25
|4.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|5.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Согндаль
|12
|5
|2
|5
|22 - 21
|17
|9.
|Санднес
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Нест-Сотра
|12
|4
|3
|5
|15 - 12
|15
|11.
|Ерв
|12
|3
|6
|3
|15 - 18
|15
|12.
|Хам-Кам
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Скейд
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|14.
|Стрёммен
|12
|1
|5
|6
|10 - 18
|8
|15.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|16.
|Тромсдален
|12
|0
|2
|10
|17 - 43
|2
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