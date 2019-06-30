Норвегия: Первый дивизион 2019

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Тромсдален
 
Позже

Стадион:
Старт
24
Арнебротт
Эрик
25
Kristoffer
Hey
4
Thomas
Braaten
11
Haavard
Lysvoll
7
Haakon
Kjaeve
9
Tomas
Kristoffersen
22
Lasse
Berg
Johnsen
15
Sander
Ringberg
8
Бендиксен
Томас
71
Lars
Henrik
Andreassen
14
Gabriel
Andersen
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Espen
Hammer
Berger
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
10
Кристенсен
Тобиас
11
Сигурдарсон
Арон
22
Финнбогасон
Кристьян
Флоки
Тромсдален
3-4-2-1
Старт
4-2-3-1

Предыдущие игры

Тромсдален Последние 20 матчей: +5 =2 -13
КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра
Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд
Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг

Последние игры между собой

Тромсдален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Старт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Старт 2:2 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 1:2 Старт Первый дивизион Старт 3:3 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 1:2 Старт Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 12 9 2 1 22 - 8 29
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. Рёуфосс 13 8 1 4 24 - 24 25
4. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
5. КФУМ 12 7 2 3 24 - 14 23
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Согндаль 12 5 2 5 22 - 21 17
9. Санднес 12 4 5 3 19 - 16 17
10. Нест-Сотра 12 4 3 5 15 - 12 15
11. Ерв 12 3 6 3 15 - 18 15
12. Хам-Кам 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Скейд 12 2 4 6 14 - 19 10
14. Стрёммен 12 1 5 6 10 - 18 8
15. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
16. Тромсдален 12 0 2 10 17 - 43 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тромсдален - Старт

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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