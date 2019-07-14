Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:0
Первый тайм: 11'
Алагоано
0' 11'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
Жил
Карлос
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
30
Junior
Urso
38
Педринью
Роша
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
26
Rafael
Chagas
Rafinha
29
Jonathan
David
Gomez
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
22
Celsinho
Ricardo
Bueno
9
Нилтон
Феррейра
Александро
Коринтианс
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс
Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос
Алагоано Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс
Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Интернасьональ 0:0 10 5 2 3 13 - 8 17
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Ботафого Рибейрао 0:0 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
9. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
10. Байя 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Коринтианс 0:0 9 3 4 2 7 - 5 13
12. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 3 2 5 13 - 12 11
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
16. Крузейро 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
18. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
19. Алагоано 0:0 10 1 4 5 3 - 15 7
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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