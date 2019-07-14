Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 11'
Алагоано
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
30
Junior
Urso
25
Clayson
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
32 Жоао ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Janderson
-
20 Regis I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 CelsinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Нападающий
-
8 Dawhan
-
25 Maranhao II
-
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс
Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос
Алагоано Последние 20 матчей: +7 =7 -6Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс
Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Байя
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Коринтианс
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|12.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|16.
|Крузейро
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|19.
|Алагоано
|0:0
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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