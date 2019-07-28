Китай: Суперлига 2019
Тянцзинь Цюаньцзянь
1:0
Конец матча
Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
Тянцзинь Тэда
3' Желтая карточкаХайо Ронг
28' Желтая карточкаChenglin Zhang
1:0
55' ГолJunsheng Yao
61' Желтая карточкаFan Yang
79' Желтая карточкаCheng Zhang
82' Желтая карточкаJunsheng Yao
88' Желтая карточкаЛяо Лишэн
90' Желтая карточкаАпаресидо Джонатан
90' Желтая карточкаXiaolong Wang
1
Чжан
Лу
18
Cheng
Zhang
7
Alan
VI
26
Ляо
Лишэн
16
Dalun
Zheng
1
Jia
Du
14
Хайо
Ронг
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
22
Hao
Guo
13
Kaimu
Zheng
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Cheng ZhangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Alan VIПолузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
30 Сун БосюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
-
32 Qibin Sun
-
-
Главный тренер: Choong-Kyun Park
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Jia DuВратарь
-
14 Хайо РонгЗащитник
-
4 Fan YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Kaimu ZhengНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Yang CaoЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
11 Wangsong TanЗащитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
-
27 Weijun Xie
-
-
18 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Штилике Ули
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
28'
55'
1:0
61'
64'
75'
79'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд
Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|17
|1
|2
|47 - 13
|52
|2.
|Бэйцзин Гоань
|20
|16
|0
|4
|39 - 15
|48
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|20
|15
|3
|2
|40 - 16
|48
|4.
|Шаньдун Лунэн
|20
|10
|4
|6
|35 - 21
|34
|5.
|Цзянсу Сунин
|20
|8
|5
|7
|35 - 30
|29
|6.
|Чуньцинь Лифан
|20
|7
|7
|6
|27 - 33
|28
|7.
|Ухань Чжоэр
|1:1
|20
|7
|6
|7
|25 - 26
|27
|8.
|Далянь Ифан
|20
|7
|6
|7
|30 - 32
|27
|9.
|Гуанчжоу Фули
|20
|7
|3
|10
|40 - 50
|24
|10.
|Хэнань Цзянье
|20
|6
|6
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|20
|6
|3
|11
|31 - 37
|21
|13.
|Хэбей Форчун
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|1:0
|20
|2
|9
|9
|25 - 37
|15
|15.
|Шеньчжень
|20
|3
|5
|12
|15 - 32
|14
|16.
|Пекин Женьхе
|20
|3
|2
|15
|16 - 43
|11
Загрузка...