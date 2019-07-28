Китай: Суперлига 2019

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Тянцзинь Цюаньцзянь
1:0
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0'
3' Желтая карточка
Хайо Ронг
28' Желтая карточка
Chenglin Zhang
1:0
55' Гол
Junsheng Yao
61' Желтая карточка
Fan Yang
79' Желтая карточка
Cheng Zhang
82' Желтая карточка
Junsheng Yao
88' Желтая карточка
Ляо Лишэн
90' Желтая карточка
Апаресидо Джонатан
90' Желтая карточка
Xiaolong Wang
90'+6
1
Чжан
Лу
5
Chenglin
Zhang
4
Сон
Чжу-Хунь
2
Wei
Wu
III
18
Cheng
Zhang
8
Junsheng
Yao
6
Shuai
Pei
7
Alan
VI
26
Ляо
Лишэн
16
Dalun
Zheng
29
Leonardo
Pereira
1
Jia
Du
14
Хайо
Ронг
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
3
Honglue
Zhao
10
Апаресидо
Джонатан
22
Hao
Guo
25
Muzepper
Mirahmetjan
7
Ачеампонг
Франк
13
Kaimu
Zheng
9
Вагнер
Сандро
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-4-2

Ход матча

3'
 
Хайо Ронг
28'
Chenglin Zhang
 
55'
Junsheng Yao
1:0
61'
 
Fan Yang
64'
 
Yuefeng Bai
Хайо Ронг
75'
 
Weijun Xie
Hao Guo
78'
Xu Yang I
Alan VI
 
79'
Cheng Zhang
 
82'
Junsheng Yao
 
86'
Xiaolong Wang
Dalun Zheng
 
88'
Ляо Лишэн
 
90'
 
Апаресидо Джонатан
90'
Xiaolong Wang
 
90'
Кэ Сунь
Leonardo Pereira
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд
Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 20 17 1 2 47 - 13 52
2. Бэйцзин Гоань 20 16 0 4 39 - 15 48
3. Шанхай СИПГ 1:1 20 15 3 2 40 - 16 48
4. Шаньдун Лунэн 20 10 4 6 35 - 21 34
5. Цзянсу Сунин 20 8 5 7 35 - 30 29
6. Чуньцинь Лифан 20 7 7 6 27 - 33 28
7. Ухань Чжоэр 1:1 20 7 6 7 25 - 26 27
8. Далянь Ифан 20 7 6 7 30 - 32 27
9. Гуанчжоу Фули 20 7 3 10 40 - 50 24
10. Хэнань Цзянье 20 6 6 8 25 - 31 24
11. Тянцзинь Тэда 0:1 20 6 5 9 26 - 31 23
12. Шанхай Шэньхуа 20 6 3 11 31 - 37 21
13. Хэбей Форчун 20 5 5 10 23 - 32 20
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 20 2 9 9 25 - 37 15
15. Шеньчжень 20 3 5 12 15 - 32 14
16. Пекин Женьхе 20 3 2 15 16 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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