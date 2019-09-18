Норвегия: Первый дивизион 2019
Нутодден
2:0
Конец матча
Стадион: Нотодден Зрители: 343
Конгсвингер
1:0
29' ГолAndre Bakke
58' Желтая карточкаЯласто Вилле
64' Желтая карточкаAlfred Sankoh
83' Желтая карточкаМидтгарден Эрик
2:0
87' ГолMartin Brekke
12
Espen
Vasby
22
Andre
Bakke
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
- Основной состав
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
29'
1:0
58'
64'
83'
87'
Предыдущие игры
Нутодден Последние 20 матчей: +6 =2 -12Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра
Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Нутодден 2:0 Конгсвингер 2-й дивизион Нутодден 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Нутодден Первый дивизион Нутодден 0:1 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 3:0 Нутодден Адекколига Конгсвингер 0:0 Нутодден Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Нутодден Адекколига Нутодден 4:2 Конгсвингер Адекколига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Старт
|23
|15
|4
|4
|39 - 21
|49
|3.
|Саннефьёрд
|23
|14
|7
|2
|38 - 22
|49
|4.
|КФУМ
|23
|11
|6
|6
|50 - 36
|39
|5.
|Согндаль
|23
|10
|5
|8
|42 - 34
|35
|6.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|7.
|Конгсвингер
|23
|10
|4
|9
|26 - 27
|34
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|6
|8
|32 - 26
|33
|9.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|32 - 35
|29
|11.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|31 - 38
|29
|12.
|Улленсакер-Киса
|23
|8
|4
|11
|38 - 39
|28
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|23
|3
|9
|11
|22 - 38
|18
|15.
|Скейд
|23
|3
|8
|12
|25 - 38
|17
|16.
|Тромсдален
|23
|2
|2
|19
|28 - 68
|8
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