Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Нутодден
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 343
Конгсвингер
0'
1:0
29' Гол
Andre Bakke
58' Желтая карточка
Яласто Вилле
64' Желтая карточка
Alfred Sankoh
83' Желтая карточка
Мидтгарден Эрик
2:0
87' Гол
Martin Brekke
90'+6
12
Espen
Vasby
2
Even
Johansen
II
6
Michael
Ledger
8
Henrik
Gustavsen
14
Morten
Renaa
Olsen
21
Kjetil
Holand
Toesse
20
Alfred
Sankoh
11
Martin
Holmen
22
Andre
Bakke
33
Тагбажуми
Марко
9
Martin
Brekke
30
Аамада
Али
6
Яласто
Вилле
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
Нутодден
4-3-3
Конгсвингер
4-1-2-1-2

Ход матча

29'
Andre Bakke
1:0
58'
 
Яласто Вилле
64'
Alfred Sankoh
 
70'
 
Markus Aanesland
Ибрагим Шуайбу
70'
 
Marlinho
Simon Marklund
71'
Sebastian Hansen III
Kjetil Holand Toesse
 
82'
 
Gyu-Hwan Lee
Harald Holter
82'
Мидтгарден Эрик
Andre Bakke
 
83'
Мидтгарден Эрик
 
87'
Martin Brekke
(Morten Renaa Olsen)
2:0
90'
Pipo Ferreira
Martin Holmen
 

Предыдущие игры

Нутодден Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра
Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Нутодден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Конгсвингер 1:0 Нутодден Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Нутодден Первый дивизион Нутодден 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Нутодден 2-й дивизион
Нутодден 2:0 Конгсвингер 2-й дивизион Нутодден 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Нутодден Первый дивизион Нутодден 0:1 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 3:0 Нутодден Адекколига Конгсвингер 0:0 Нутодден Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Нутодден Адекколига Нутодден 4:2 Конгсвингер Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
7. Конгсвингер 23 10 4 9 26 - 27 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 23 8 4 11 38 - 39 28
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Andre Bakke бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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