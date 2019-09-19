США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Даллас
24' Желтая карточкаАрреага Хавьер
67' Желтая карточкаRyan Hollingshead
86' Вторая желтая карточкаАрреага Хавьер
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
21
Делем
Жорди
33
Джонс
Джовин
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
23 Силва Луис
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jacori Hayes
-
-
26 John Nelson
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Даллас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|30
|16
|3
|11
|50 - 36
|51
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|31
|6
|3
|22
|30 - 74
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|30
|14
|4
|12
|42 - 38
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|7.
|Даллас
|31
|12
|8
|11
|47 - 42
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|4
|13
|45 - 44
|43
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|10
|7
|13
|44 - 54
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|7
|9
|15
|32 - 54
|30
Загрузка...