США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
24' Желтая карточка
Арреага Хавьер
67' Желтая карточка
Ryan Hollingshead
86' Вторая желтая карточка
Арреага Хавьер
90'+10
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
4
Свенссон
Густаф
21
Делем
Жорди
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
33
Джонс
Джовин
9
Руидиас
Рауль
1
Гонзалез
Джесси
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
19
Помикал
Пакстон
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
14
Dominique
Badji
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

Ход матча

24'
Арреага Хавьер
 
65'
Родригес Виктор II
Толо Нуху
 
67'
 
Ryan Hollingshead
74'
Моррис Джордан
Делем Жорди
 
74'
 
Кэннон Реджи
Брессан Матеус
76'
 
Jacori Hayes
Jesus Ferreira
81'
 
Harold Mosquera
Dominique Badji
86'
Арреага Хавьер
 
90'
Шипп Харри
Руидиас Рауль
 

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Даллас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС
Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 30 16 3 11 50 - 36 51
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 31 6 3 22 30 - 74 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 30 14 4 12 42 - 38 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
7. Даллас 31 12 8 11 47 - 42 44
8. Портленд Тимберс 30 13 4 13 45 - 44 43
9. Спортинг Канзас-Сити 30 10 7 13 44 - 54 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 31 7 9 15 32 - 54 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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