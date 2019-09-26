США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
3:1
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
23' Пенальти
Вела Карлос
1:1
28' Гол в свои ворота
Миллер Тайлер
33' Желтая карточка
Струна Альяж
56' Желтая карточка
Mohammed El Monir II
2:1
70' Гол
Diego Rossi
75' Желтая карточка
Eduard Atuesta
81' Желтая карточка
Diego Rossi
81' Желтая карточка
Matias Vera
3:1
82' Гол
Eduard Atuesta
90'+3
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
13
Mohammed
El
Monir
II
24
Lee
Nguyen
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
23
Joe
Willis
18
Jose
Bizama
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
10
Мартинес
Томас
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
8
Memo
Rodriguez
13
Christian
Ramirez
II
9
Mauro
Manotas
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-4-2

Ход матча

23'
Вела Карлос
1:0
28'
1:1
Миллер Тайлер
33'
 
Струна Альяж
56'
Mohammed El Monir II
 
58'
Кайе Марк-Энтони
Родригес Пол
 
67'
 
Элис Альберт
Mauro Manotas
70'
Diego Rossi
2:1
71'
Jordan Harvey
Mohammed El Monir II
 
75'
Eduard Atuesta
 
77'
 
Макнамара Томас
Memo Rodriguez
81'
Diego Rossi
 
81'
 
Matias Vera
82'
Eduard Atuesta
3:1
85'
 
Серен Дарвин
Гарсия Оскар IV

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 32 17 10 5 61 - 39 61
2. Филадельфия Юнион 32 16 7 9 57 - 46 55
3. Атланта Юнайтед 32 17 3 12 54 - 41 54
4. Ди Си Юнайтед 32 13 9 10 42 - 38 48
5. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 5 13 53 - 48 47
6. Торонто 32 12 10 10 54 - 50 46
7. Нью-Инглэнд Революшн 32 10 12 10 47 - 54 42
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 32 11 4 17 43 - 59 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 8 4 81 - 35 68
2. Миннесота Юнайтед 32 15 7 10 51 - 41 52
3. Лос-Анджелес Гэлакси 32 16 3 13 53 - 51 51
4. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
5. Реал Солт-Лейк 32 14 5 13 43 - 40 47
6. Портленд Тимберс 32 13 6 13 47 - 46 45
7. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 13 5 14 51 - 51 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 32 11 4 17 44 - 55 37
11. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 47 - 59 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    ГООООООООЛ - Миллер Тайлер очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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