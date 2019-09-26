США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Хьюстон Динамо
1:0
23' ПенальтиВела Карлос
1:1
28' Гол в свои воротаМиллер Тайлер
33' Желтая карточкаСтруна Альяж
56' Желтая карточкаMohammed El Monir II
2:1
70' ГолDiego Rossi
75' Желтая карточкаEduard Atuesta
81' Желтая карточкаDiego Rossi
81' Желтая карточкаMatias Vera
3:1
82' ГолEduard Atuesta
24
Lee
Nguyen
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
23
Joe
Willis
18
Jose
Bizama
22
Matias
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
12 Niko Hansen
-
Главный тренер: Davy Arnaud
Ход матча
23'
1:0
28'
1:1
33'
70'
2:1
75'
81'
81'
82'
3:1
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =1 -14Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|32
|17
|10
|5
|61 - 39
|61
|2.
|Филадельфия Юнион
|32
|16
|7
|9
|57 - 46
|55
|3.
|Атланта Юнайтед
|32
|17
|3
|12
|54 - 41
|54
|4.
|Ди Си Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|42 - 38
|48
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|5
|13
|53 - 48
|47
|6.
|Торонто
|32
|12
|10
|10
|54 - 50
|46
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|10
|12
|10
|47 - 54
|42
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|32
|11
|4
|17
|43 - 59
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|8
|4
|81 - 35
|68
|2.
|Миннесота Юнайтед
|32
|15
|7
|10
|51 - 41
|52
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|16
|3
|13
|53 - 51
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|5.
|Реал Солт-Лейк
|32
|14
|5
|13
|43 - 40
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|13
|6
|13
|47 - 46
|45
|7.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|13
|5
|14
|51 - 51
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|11
|4
|17
|44 - 55
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|47 - 59
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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