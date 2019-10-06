Бразилия: Серия A 2019
Гремио
0:0
Конец матча
Коринтианс
25' Желтая карточкаМайкон Тьяго
58' Желтая карточкаМатеус Энрике
72' Желтая карточкаЭвертон Соарес
87' Желтая карточкаКассио Рамос
88' Желтая карточкаСорноса Хуниор
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
7
Луан
90
Андре
Филипе
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Да Силва
-
13 Romulo1
-
25 Pepe3
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
25'
58'
63'
72'
74'
78'
87'
88'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио
Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =8 -2Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя
Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано
Последние игры между собой
Гремио: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A Коринтианс 0:2 Гремио Серия A Коринтианс 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:2 Коринтианс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|3
|10
|27 - 27
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|3
|6
|13
|18 - 35
|15
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