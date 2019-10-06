Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Майкон Тьяго
58' Желтая карточка
Матеус Энрике
72' Желтая карточка
Эвертон Соарес
87' Желтая карточка
Кассио Рамос
88' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
90'+5
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
33
Браз
Давид
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
7
Луан
11
Эвертон
Соарес
90
Андре
Филипе
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
38
Педринью
Роша
7
Сорноса
Хуниор
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Гремио
4-2-3-1
Коринтианс
4-5-1

Ход матча

25'
Майкон Тьяго
 
58'
Матеус Энрике
 
63'
 
Боселли Мауро
Clayson
68'
Тарделли Диего
Андре Филипе
 
72'
Эвертон Соарес
 
74'
Thaciano
Майкон Тьяго
 
78'
Pepe3
Лео Моура
 
78'
 
Jadson I
Вагнер Лав
87'
 
Кассио Рамос
88'
 
Сорноса Хуниор
88'
 
Janderson
Mateus Vital

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио
Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя
Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано

Последние игры между собой

Гремио: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A Коринтианс 2:1 Гремио Товарищеские матчи
Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A Коринтианс 0:2 Гремио Серия A Коринтианс 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:2 Коринтианс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Атлетико Минейро 22 9 3 10 27 - 27 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 22 3 6 13 18 - 35 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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