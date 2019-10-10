Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
3:1
Конец матча
Гойяс
11' Желтая карточкаCicero II
1:0
32' ГолGabriel Paulista XVI
41' Желтая карточкаLeo Sena
2:0
65' ГолJoao Paulo I
2:1
77' Гол в свои воротаMarcelo Conceicao
3:1
81' ГолВаленсия Леонардо
83' Желтая карточкаСоуза Диего
85' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
85' Желтая карточкаМоура Рафаэл
90' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
31
Yuri
VI
23
Tadeu
I
32
Yago
13
Жефферсон
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Lucas Barros
-
-
21 Lucas Campos
-
34 Pachu
-
27 Rickson
-
-
22 Saulo II
-
25 Wenderson
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
-
99 Papagaio
-
17 Rafinha XI
-
35 Breno3
-
96 Kaio Nunes
Ход матча
11'
32'
41'
64'
65'
2:0
77'
81'
83'
85'
85'
90'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе
Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Гойяс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Байя
|0:0
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|8.
|Гремио
|0:0
|24
|9
|9
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|1:3
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:1
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 33
|26
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Алагоано
|1:0
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 24
|24
|18.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|24
|3
|7
|14
|18 - 36
|16
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