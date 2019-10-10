Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
3:1
Конец матча
Гойяс
0'
11' Желтая карточка
Cicero II
1:0
32' Гол
Gabriel Paulista XVI
41' Желтая карточка
Leo Sena
2:0
65' Гол
Joao Paulo I
2:1
77' Гол в свои ворота
Marcelo Conceicao
3:1
81' Гол
Валенсия Леонардо
83' Желтая карточка
Соуза Диего
85' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
85' Желтая карточка
Моура Рафаэл
90' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
90'+9
12
Кавальери
Диего
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
11
Gustavo
Costa
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
7
Соуза
Диего
17
Rodrigo
Pimpao
9
Luiz
Fernando
IV
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
9
Моура
Рафаэл
11
Michael
3
Ботафого Рибейрао
4-3-1-2
Гойяс
4-3-3

Ход матча

11'
Cicero II
 
32'
Gabriel Paulista XVI
(Marcelo Conceicao)
1:0
41'
 
Leo Sena
46'
 
Marlone
Yago
64'
Lucas Barros
Yuri VI
 
65'
Joao Paulo I
2:0
77'
2:1
Marcelo Conceicao
78'
Валенсия Леонардо
Luiz Fernando IV
 
79'
 
Kaio Nunes
Leandro Barcia
81'
Валенсия Леонардо
(Rodrigo Pimpao)
3:1
83'
Соуза Диего
 
85'
Алан Сантос
Cicero II
 
85'
Marcelo Conceicao
 
85'
 
Моура Рафаэл
88'
 
Rafinha XI
Dos Santos Souza Junior Gilberto
90'
Rodrigo Pimpao
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе
Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Гойяс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А
Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 0:0 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:1 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Байя 0:0 24 10 8 6 28 - 20 38
8. Гремио 0:0 24 9 9 6 37 - 25 36
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 1:3 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 3:1 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 0:0 24 7 5 12 25 - 33 26
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Алагоано 1:0 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 0:0 24 6 6 12 22 - 24 24
18. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 0:0 24 3 7 14 18 - 36 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Leo Sena получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Gabriel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Сисеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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