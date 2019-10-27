Норвегия: Первый дивизион 2019

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KFUM1
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Конгсвингер
0'
0:1
8' Гол
Simon Marklund
31'
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
9
Abdul-Basit
Agouda
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
KFUM1
4-2-3-1
Конгсвингер
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Simon Marklund
(Adem Gueven)

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Старт 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален
КФУМ 4:0 БК Унион Рёуфосс 1:0 КФУМ Ishoej IF 5:0 КФУМ КФУМ 2:5 Одд КФУМ 3:3 Саннефьёрд КФУМ 0:2 Б-1908 Олесунн 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса
Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Конгсвингер 0:0 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 КФУМ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 27 17 8 2 49 - 27 59
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 0:0 28 13 7 8 40 - 27 46
5. Конгсвингер 1:0 28 13 4 11 35 - 34 43
6. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
7. Согндаль 27 12 5 10 47 - 37 41
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Улленсакер-Киса 27 10 6 11 44 - 43 36
10. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
11. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 1:1 28 6 6 16 31 - 47 24
15. Скейд 27 3 9 15 29 - 45 18
16. Тромсдален 1:1 28 2 4 22 31 - 75 10
17. Djerv1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. KFUM1 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГОООООЛ Конгсвингер забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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