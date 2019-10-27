Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:0
Перерыв
Стадион: Кристиансунд
Викинг
1:0
43' ГолПеллегрино Амаль
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Полузащитник
-
8 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Викинг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг
Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|0:0
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:1
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 32
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|1:2
|26
|7
|10
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|0:0
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|2:1
|26
|8
|4
|14
|33 - 51
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 45
|27
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|1:2
|26
|6
|6
|14
|30 - 44
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Загрузка...