Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:0
Перерыв

Стадион:
Викинг
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
15
Erlend
Sivertsen
21
Диоп
Амиду
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
15
Amund
Wichne
14
Даниэльсен
Андре
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Торстейнбё
Фредерик
8
Johnny
Furdal
19
Jostein
Ekeland
16
Even
Oestensen
7
Бютюки
Зюмер
Кристиансунд
4-2-1-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

43'
Пеллегрино Амаль
(Torgil Oewre Gjertsen)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Викинг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг
Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Викинг 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Викинг Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 0:0 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:1 26 11 7 8 43 - 35 40
6. Кристиансунд 1:0 26 10 8 8 33 - 32 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 1:2 26 7 10 9 35 - 33 31
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 0:0 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 2:1 26 8 4 14 33 - 51 28
13. Стрёмсгодсет 2:1 26 7 6 13 30 - 45 27
14. Сарпсборг-08 0:0 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 1:2 26 6 6 14 30 - 44 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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