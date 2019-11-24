Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
0:0
Первый тайм: 12'
Крузейро
0' 12'
22
Everson
31
Para
I
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
36
Felipe
Jonatan
25
Goebel
Evandro1
5
Алисон
II
7
Карлос
Санчес
II
10
Сотельдо
Йеферсон
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
15
Эдерсон
Хонорато
8
Энрике
Лима
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
Сантос
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара
Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Крузейро 0:0 Аваи Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Крузейро: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Крузейро 2:0 Сантос Серия A Крузейро 2:1 Сантос Серия A Крузейро 1:2 Сантос Кубок Сантос 0:1 Крузейро Кубок
Сантос 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Палмейрас 33 19 11 3 52 - 25 68
3. Сантос 0:0 34 19 9 6 49 - 29 66
4. Гремио 33 16 8 9 55 - 33 56
5. Атлетико Паранаэнсе 33 15 8 10 46 - 31 53
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Байя 33 11 11 11 36 - 34 44
10. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
11. Гойяс 33 12 7 14 35 - 51 43
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 33 11 8 14 39 - 44 41
14. Крузейро 0:0 34 7 16 11 26 - 36 37
15. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
16. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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