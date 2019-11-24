Бразилия: Серия A 2019
22
Everson
31
Para
I
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
19 Kaio Jorge
-
33 John Victor
-
38 Sandry Goes
-
39 Tailson
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
9 Fred II
-
12 Рафаэл Пирес
-
48 Jadson 3
-
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара
Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =10 -5Крузейро 0:0 Аваи Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Крузейро: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Палмейрас
|33
|19
|11
|3
|52 - 25
|68
|3.
|Сантос
|0:0
|34
|19
|9
|6
|49 - 29
|66
|4.
|Гремио
|33
|16
|8
|9
|55 - 33
|56
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|15
|8
|10
|46 - 31
|53
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Байя
|33
|11
|11
|11
|36 - 34
|44
|10.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|11.
|Гойяс
|33
|12
|7
|14
|35 - 51
|43
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|33
|11
|8
|14
|39 - 44
|41
|14.
|Крузейро
|0:0
|34
|7
|16
|11
|26 - 36
|37
|15.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|16.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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