Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Корона Кельце
0:0
Конец матча

Стадион:
Медзь
0'
51' Желтая карточка
Петрак Оливер
85' Желтая карточка
Пучко Матей
90'+4
88
Pawel
Sokol
26
Рыманяк
Бартош
4
Маларчик
Пётр
33
Маркес
Иван
11
Гардавски
Михаэль
6
Ognjen
Gnjatic
14
Jakub
Zubrowski
13
Петрак
Оливер
7
Marcin
Cebula
89
Сориано
Элиа
91
Форбс
Браун
35
Джанаев
Сослан
24
Tomislav
Bozic
26
Bozo
Musa
19
Grzegorz
Bartczak
23
Зелиньски
Павел
22
Фернандес
Борха
II
6
Аугустыняк
Рафал
17
Пикк
Артур
33
Роман
Хоан
10
Форселль
Петтери
11
Камара
Хуан
Корона Кельце
4-4-2
Медзь
3-4-3

Ход матча

51'
Петрак Оливер
 
59'
Lukasz Kosakiewicz
Рыманяк Бартош
 
62'
Арвеладзе Вато
Marcin Cebula
 
69'
Пучко Матей
Петрак Оливер
 
77'
 
Оямаа Хенрик
Камара Хуан
85'
Пучко Матей
 
87'
 
Mateusz Zyro
Tomislav Bozic
90'
 
Fabian Piasecki
Роман Хоан

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Легия 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 Пяст Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце
Медзь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Медзь 3:2 Висла Плоцк Арка Гдыня 2:0 Медзь Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Арка Гдыня 1:1 Медзь
Ягеллония 2:1 Медзь Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Медзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Корона Кельце 0:0 Медзь Экстракласса Медзь 1:1 Корона Кельце Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 7 46
2. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 44
3. Гурник Забже 4 3 0 1 8 - 3 40
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 8 - 7 37
5. Медзь 4 1 2 1 5 - 6 37
6. Арка Гдыня 4 2 1 1 5 - 2 36
7. Шлёнск 3 0 1 2 2 - 5 32
8. Заглембе Сосновец 3 1 1 1 4 - 7 28
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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