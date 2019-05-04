Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Корона Кельце
0:0
Конец матча
Стадион: Kolporter Arena
Медзь
51' Желтая карточкаПетрак Оливер
85' Желтая карточкаПучко Матей
88
Pawel
Sokol
33
Маркес
Иван
89
Сориано
Элиа
91
Форбс
Браун
26
Bozo
Musa
17
Пикк
Артур
33
Роман
Хоан
11
Камара
Хуан
- Основной состав
-
88 Pawel SokolВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сориано ЭлиаНападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gino Lettieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Bozo MusaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пикк АртурПолузащитник
-
33 Роман ХоанНападающий
- Нападающий
-
11 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dominik Nowak
Ход матча
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =6 -8Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Легия 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 Пяст Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце
Медзь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Медзь 3:2 Висла Плоцк Арка Гдыня 2:0 Медзь Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Арка Гдыня 1:1 Медзь
Ягеллония 2:1 Медзь Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Медзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|46
|2.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|44
|3.
|Гурник Забже
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|40
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|37
|5.
|Медзь
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|37
|6.
|Арка Гдыня
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|36
|7.
|Шлёнск
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|32
|8.
|Заглембе Сосновец
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|28
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