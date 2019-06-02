Вендсиссель
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Nord Energi Arena
Люнгбю
0:1
11' ГолКьяер Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петер Эневольдсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кьяер ЙеппеНападающий
- Запасные игроки
-
18 Шиембе КевинЗащитник
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-
-
-
-
13 Danni Koenig
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Вендсиссель Последние 20 матчей: +2 =8 -10Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс
Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю
Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:5 Мальмё Люнгбю 4:0 Роскилле Кёге 3:0 Люнгбю Люнгбю 1:3 Фредерисия Виборг 0:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Вендсиссель: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
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