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  3. Дания: Суперлиген. Квалификация: Финал
Вендсиссель
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Люнгбю
0'
0:1
11' Гол
Кьяер Йеппе
49'
1
Nicolai
Floe
26
Расмуссен
Мадс
2
Jeppe
Svenningsen
15
Andreas
Kaltoft
13
Soeren
Henriksen
17
Конате
Тьемоко
6
Mikkel
Frankoch
8
Франсишку
Жуниор
11
Торстейнссон
Йон
29
Benjamin
Kaellman
45
Камара
Аль-Хаджи
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther
14
Nikolaj
Geertsen
20
Nicklas
Mouritzen
26
Гюткьяер
Фредерик
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
25
Adnan
Mohammed
11
Кьяер
Йеппе
Вендсиссель
4-4-2
Люнгбю
5-4-1

Ход матча

11'
0:1
Кьяер Йеппе
(Эрнсков Мартин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Вендсиссель Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс
Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю
Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:5 Мальмё Люнгбю 4:0 Роскилле Кёге 3:0 Люнгбю Люнгбю 1:3 Фредерисия Виборг 0:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Вендсиссель: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Люнгбю 2:1 Вендсиссель Суперлиген Люнгбю 1:2 Вендсиссель Суперлиген Вендсиссель 1:0 Люнгбю Суперлиген Люнгбю 0:1 Вендсиссель Первый дивизион
Вендсиссель 0:2 Люнгбю Первый дивизион Вендсиссель 2:1 Люнгбю Первый дивизион Вендсиссель 2:0 Люнгбю Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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