Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 9067
Копенгаген
0'
1:0
1' Гол
Клеве Троэльс
2:0
31' Гол
Клеве Троэльс
2:1
42' Гол
Винд Жонас
45' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
2:2
48' Гол
Н'Дойе Даме
58' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
2:3
70' Гол
Н'Дойе Даме
84' Желтая карточка
Кадри Башким
84' Желтая карточка
Варела Гильермо
90'+5
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
3
Alexander
Ludwig
II
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Кадри
Башким
28
Anders
Jacobsen
II
13
Грютебуст
Стен
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
29
Сков
Роберт
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
Оденсе
3-5-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

1'
Клеве Троэльс
(Лаурсен Райан)
1:0
31'
Клеве Троэльс
(Джанус Драчманн)
2:0
42'
2:1
Винд Жонас
(Н'Дойе Даме)
45'
Тверсков Йеппе
 
48'
2:2
Н'Дойе Даме
(Фишер Виктор)
58'
 
Н'Дойе Даме
63'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Томасен Йенс
 
69'
 
Стаге Йенс
Фишер Виктор
69'
 
Хольсе Карло
Сков Роберт
70'
2:3
Н'Дойе Даме
(Хольсе Карло)
81'
 
Сотириу Пиерос
Винд Жонас
83'
Греве Матиас
Клеве Троэльс
 
83'
Лунд Оливер
Anders Jacobsen II
 
84'
Кадри Башким
 
84'
 
Варела Гильермо

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе
Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер
Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брондбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хобро 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Эсбьерг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ольборг 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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