Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
2:3
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 9067
Копенгаген
1:0
1' ГолКлеве Троэльс
2:0
31' ГолКлеве Троэльс
2:1
42' ГолВинд Жонас
45' Желтая карточкаТверсков Йеппе
2:2
48' ГолН'Дойе Даме
58' Желтая карточкаН'Дойе Даме
2:3
70' ГолН'Дойе Даме
84' Желтая карточкаКадри Башким
84' Желтая карточкаВарела Гильермо
14
Томасен
Йенс
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Хор ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
31'
2:0
42'
2:1
45'
48'
2:2
58'
70'
2:3
84'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе
Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =4 -6Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер
Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брондбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хобро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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