Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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СКА-Хабаровск
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород
Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Мордовия 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн
Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Ротор Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Томь Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Чертаново Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Шинник Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нефтехимик Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Енисей Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Армавир Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Луч Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12. Факел Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Чайка Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Нижний Новгород Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Мордовия Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Балтика Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Авангард Курск Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 20.07.2019, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва
    СКА-Хабаровск
    40.9% (27)
    Ничья
    40.9% (27)
    Торпедо Москва
    18.2% (12)
    1:1 Ничья
    31.8% (21)
    2:1 СКА-Хабаровск
    21.2% (14)
    1:0 СКА-Хабаровск
    16.7% (11)
    1:2 Торпедо Москва
    13.6% (9)
    0:0 Ничья
    6.1% (4)
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