Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
СКА-Хабаровск
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород
Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Мордовия 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =4 -2Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн
Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Ротор
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Томь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Чертаново
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Шинник
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Армавир
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Луч
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Мордовия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Авангард Курск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
СКА-Хабаровск
40.9% (27)
Ничья
40.9% (27)
Торпедо Москва
18.2% (12)
1:1 Ничья
31.8% (21)
2:1 СКА-Хабаровск
21.2% (14)
1:0 СКА-Хабаровск
16.7% (11)
1:2 Торпедо Москва
13.6% (9)
0:0 Ничья
6.1% (4)
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