Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Духайл
1:1
Второй тайм: 49'
Аль-Садд
0:1
30' ГолАфиф Акрам
38' Желтая карточкаМуса Мохамед II
1:1
44' ГолМ'Сакни Юссеф
40
Леком
Амин
15
Мадибо
Ассим
20
Афиф
Али
19
Али
Альмоэз
2
Ро-Ро
19
Нам
Тхэ-Хи
78
Афиф
Акрам
- Основной состав
-
40 Леком АминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мадибо АссимПолузащитник
-
20 Афиф АлиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Fahad Ahmed
-
99 Muhanad Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
78 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
30'
0:1
38'
44'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Духайл Последние 15 матчей: +8 =4 -3Маритиму 3:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл
Аль-Садд Последние 20 матчей: +16 =2 -2Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал
Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият Умм Салал 1:5 Аль-Садд
Последние игры между собой
Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Садд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...