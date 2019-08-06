Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Духайл
1:1
Второй тайм: 49'
Аль-Садд
0'
0:1
30' Гол
Афиф Акрам
38' Желтая карточка
Муса Мохамед II
1:1
44' Гол
М'Сакни Юссеф
49'
40
Леком
Амин
2
Муса
Мохамед
II
4
Бенатиа
Мехди
6
Яссер
Ахмед
28
М'Сакни
Юссеф
17
Эдмилсон
Жуниор
8
Сеара
Луис
15
Мадибо
Ассим
20
Афиф
Али
11
Мунтари
Мохаммед
19
Али
Альмоэз
1
Аль-Шееб
Саад
2
Ро-Ро
5
Чжун
Ву-Юн
15
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
20
Аль-Хайри
Салем
14
Габи
Фернандес
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Нам
Тхэ-Хи
78
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
Аль-Духайл
4-4-2
Аль-Садд
4-2-3-1

Ход матча

18'
Аль-Рави Бассам
Бенатиа Мехди
 
30'
0:1
Афиф Акрам
38'
Муса Мохамед II
 
44'
М'Сакни Юссеф
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Духайл Последние 15 матчей: +8 =4 -3
Маритиму 3:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл
Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Умм Салал 1:3 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 1:0 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:4 Аль-Духайл
Аль-Садд Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал
Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият Умм Салал 1:5 Аль-Садд

Последние игры между собой

Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Садд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Катар Старз
1/8 финала
1 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Аль-Вахда
0 Аль-Духайл
0 Аль-Садд
0 Аль-Ахли Джидда
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 Аль-Иттихад
1 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
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0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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