Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +3 =10 -7Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи
БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал
Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Сочи
37.8% (28)
Ничья
40.5% (30)
Урал
21.6% (16)
1:1 Ничья
31.1% (23)
1:0 Сочи
18.9% (14)
2:1 Сочи
13.5% (10)
0:1 Урал
8.1% (6)
1:2 Урал
6.8% (5)
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