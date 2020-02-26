Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Сочи
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи
БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4
ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал
Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Урал

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Урал
    Сочи
    37.8% (28)
    Ничья
    40.5% (30)
    Урал
    21.6% (16)
    1:1 Ничья
    31.1% (23)
    1:0 Сочи
    18.9% (14)
    2:1 Сочи
    13.5% (10)
    0:1 Урал
    8.1% (6)
    1:2 Урал
    6.8% (5)
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