Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
1:1
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Олимпик Донецк
20' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
1:0
42' ГолКирюханцев Игорь
1:1
58' ГолИмери Демир
62' Желтая карточкаБыков Алексей
75' Желтая карточкаЛукьянчук Павел
81' Желтая карточкаЯворский Сергей
90' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
90' Желтая карточкаВакула Владислав
90' Желтая карточкаКсёнз Павел
71
Чех
Максим
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
31
Имери
Демир
25
Дийе
Матар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Путрия ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
20'
42'
58'
1:1
62'
75'
81'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь
Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =7 -10Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|7
|0
|0
|23 - 6
|21
|2.
|Десна
|2:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Александрия
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Заря
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Динамо Киев
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|6.
|Мариуполь
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|7.
|Днепр-1
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|8.
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Колос Ковалёвка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|11.
|Львов
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Мариуполь
79.9% (127)
Ничья
16.4% (26)
Олимпик Донецк
3.8% (6)
1:0 Мариуполь
39% (62)
2:1 Мариуполь
23.9% (38)
1:1 Ничья
12.6% (20)
2:0 Мариуполь
12.6% (20)
1:2 Олимпик Донецк
2.5% (4)
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