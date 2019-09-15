Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
1:1
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
20' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:0
42' Гол
Кирюханцев Игорь
1:1
58' Гол
Имери Демир
62' Желтая карточка
Быков Алексей
75' Желтая карточка
Лукьянчук Павел
81' Желтая карточка
Яворский Сергей
90' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
90' Желтая карточка
Вакула Владислав
90' Желтая карточка
Ксёнз Павел
90'+5
12
Худжамов
Рустам
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
25
Федорчук
Валерий
99
Вакула
Владислав
71
Чех
Максим
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
11
Чурко
Вячеслав
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
16
Лукьянчук
Павел
42
Пасич
Евгений
44
Цымбалюк
Евгений
9
Завийский
Тарас
31
Имери
Демир
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
25
Дийе
Матар
Мариуполь
Олимпик Донецк

Ход матча

20'
Топалов Дмитрий
 
42'
Кирюханцев Игорь
(Чурко Вячеслав)
1:0
46'
Яворский Сергей
Горбунов Сергей Олегович
 
58'
1:1
Имери Демир
(Дийе Матар)
62'
Быков Алексей
 
63'
 
Пасич Геннадий
Имери Демир
64'
 
Фабиньо Энрике
Завийский Тарас
65'
Кащук Алексей
Топалов Дмитрий
 
75'
 
Лукьянчук Павел
81'
Яворский Сергей
 
81'
Тищенко Игорь
Чех Максим
 
83'
 
Geoffrey Charles
Дийе Матар
90'
 
Цымбалюк Евгений
90'
Вакула Владислав
 
90'
 
Ксёнз Павел

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь
Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 7 0 0 23 - 6 21
2. Десна 2:1 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Александрия 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Заря 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Динамо Киев 1:2 6 2 2 2 10 - 7 8
6. Мариуполь 6 2 2 2 7 - 10 8
7. Днепр-1 7 2 2 3 8 - 9 8
8. Карпаты 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Колос Ковалёвка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Ворскла 7 2 1 4 8 - 9 7
11. Львов 6 2 0 4 7 - 12 6
12. Олимпик Донецк 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кирюханцев Игорь бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Топалов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Мариуполь
79.9% (127)
Ничья
16.4% (26)
Олимпик Донецк
3.8% (6)
1:0 Мариуполь
39% (62)
2:1 Мариуполь
23.9% (38)
1:1 Ничья
12.6% (20)
2:0 Мариуполь
12.6% (20)
1:2 Олимпик Донецк
2.5% (4)
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