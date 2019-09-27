Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Нефтехимик
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Краснодар-2 КамАЗ 2:0 Нефтехимик Химки 3:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Ротор Енисей 2:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Текстильщик Авангард Курск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Луч Армавир 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 1:2 Нефтехимик Волга Ульяновск 1:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 КамАЗ Нефтехимик 5:1 Носта Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки
Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:3 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 2:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 12 1 1 25 - 9 37
2. Химки Заявка 14 10 3 1 29 - 7 33
3. Ротор Заявка 14 8 1 5 21 - 14 25
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 3 4 19 - 11 24
5. Шинник Заявка 14 6 5 3 20 - 17 23
6. Чертаново Заявка 14 5 7 2 14 - 11 22
7. Нефтехимик Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8. Томь Заявка 14 5 5 4 15 - 11 20
9. Балтика Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
10. Чайка Заявка 14 4 6 4 13 - 11 18
11. Луч Заявка 14 4 6 4 16 - 18 18
12. Нижний Новгород Заявка 14 4 6 4 11 - 14 18
13. Спартак-2 Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
14. Армавир Заявка 14 3 6 5 11 - 16 15
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Мордовия Заявка 14 3 4 7 12 - 18 13
17. Авангард Курск Заявка 14 2 7 5 12 - 20 13
18. Текстильщик Заявка 14 3 2 9 16 - 31 11
19. Факел Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20. Енисей Заявка 14 1 5 8 8 - 24 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нефтехимик - Торпедо Москва
    Нефтехимик
    15.4% (10)
    Ничья
    23.1% (15)
    Торпедо Москва
    61.5% (40)
    1:2 Торпедо Москва
    35.4% (23)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    15.4% (10)
    2:1 Нефтехимик
    7.7% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    6.2% (4)
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