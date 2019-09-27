Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Нефтехимик
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Краснодар-2 КамАЗ 2:0 Нефтехимик Химки 3:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Ротор Енисей 2:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Текстильщик Авангард Курск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Луч Армавир 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 1:2 Нефтехимик Волга Ульяновск 1:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 КамАЗ Нефтехимик 5:1 Носта Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +18 =1 -1Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки
Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|25 - 9
|37
|2.
|Химки
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 7
|33
|3.
|Ротор
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 14
|25
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|5.
|Шинник
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|6.
|Чертаново
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|14 - 11
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 11
|20
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Луч
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 14
|18
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|14.
|Армавир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Мордовия
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|17.
|Авангард Курск
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|12 - 20
|13
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 31
|11
|19.
|Факел
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 24
|8
Нефтехимик
15.4% (10)
Ничья
23.1% (15)
Торпедо Москва
61.5% (40)
1:2 Торпедо Москва
35.4% (23)
1:1 Ничья
18.5% (12)
0:1 Торпедо Москва
15.4% (10)
2:1 Нефтехимик
7.7% (5)
0:2 Торпедо Москва
6.2% (4)
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