Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
0:1
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 8618
Оденсе
21' Желтая карточкаКаба Сори
33' Желтая карточкаЛунд Марко
53' Желтая карточкаAlexander Juel Andersen
0:1
60' ГолКадри Башким
89' Желтая карточкаЛеувин Рамон
89' Желтая карточкаJunior Brumado
38
Frank
Onyeka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Виктор ПаулоПолузащитник
-
-
44 Nicolas Dyhr
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
-
18 Маду КингслиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
33'
60'
0:1
89'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск
Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Митьюлланд
|11
|8
|2
|1
|14 - 3
|26
|3.
|Орхус
|11
|6
|2
|3
|17 - 8
|20
|4.
|Раннерс
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|5.
|Оденсе
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|6.
|Брондбю
|0:1
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Нордшелланн
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|8.
|Люнгбю
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|9.
|Сённерйюск
|1:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 10
|15
|10.
|Хобро
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|11.
|Ольборг
|11
|3
|2
|6
|15 - 15
|11
|12.
|Хорсенс
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|13.
|Эсбьерг
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|Силькеборг
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
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