Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8618
Оденсе
0'
21' Желтая карточка
Каба Сори
33' Желтая карточка
Лунд Марко
53' Желтая карточка
Alexander Juel Andersen
0:1
60' Гол
Кадри Башким
89' Желтая карточка
Леувин Рамон
89' Желтая карточка
Junior Brumado
90'+7
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
14
Шольц
Александр
28
Святченко
Эрик
5
Хенде
Марк-Даль
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
45
Gustav
Isaksen
91
Хансен
Эмилиано
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
3
Alexander
Juel
Andersen
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
2
Лунд
Оливер
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Митьюлланд
4-2-3-1
Оденсе
3-5-2

Ход матча

21'
Каба Сори
 
33'
 
Лунд Марко
46'
Nicolas Dyhr
Хенде Марк-Даль
 
53'
 
Alexander Juel Andersen
60'
0:1
Кадри Башким
(Джанус Драчманн)
61'
 
Anders Jacobsen II
Свеннсен Сандер
62'
Junior Brumado
Gustav Isaksen
 
81'
 
Греве Матиас
Мадс Фрокьяер-Йенсен
85'
 
Julius Eskesen
Кадри Башким
88'
Николаесен Расмус
Frank Onyeka
 
89'
 
Леувин Рамон
89'
Junior Brumado
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск
Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Митьюлланд 11 8 2 1 14 - 3 26
3. Орхус 11 6 2 3 17 - 8 20
4. Раннерс 11 5 2 4 18 - 12 17
5. Оденсе 11 5 2 4 15 - 11 17
6. Брондбю 0:1 11 5 1 5 18 - 17 16
7. Нордшелланн 11 5 1 5 19 - 19 16
8. Люнгбю 11 5 0 6 13 - 19 15
9. Сённерйюск 1:0 11 3 6 2 12 - 10 15
10. Хобро 11 2 6 3 13 - 15 12
11. Ольборг 11 3 2 6 15 - 15 11
12. Хорсенс 10 3 1 6 8 - 18 10
13. Эсбьерг 10 2 2 6 7 - 16 8
14. Силькеборг 11 0 3 8 14 - 31 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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