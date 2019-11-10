Дания: Суперлига Дании 2019-2020
0:1
15' ГолДжейбали Иссам
1:1
28' ГолNikolaj Geertsen
36' Желтая карточкаТомасен Йенс
2:1
37' ГолAndre Riel
62' Желтая карточкаРомер Марсель
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
11 Andre RielНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Emil Kornvig
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
28'
1:1
36'
37'
2:1
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю
Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе
Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|12
|2
|1
|21 - 6
|38
|2.
|Копенгаген
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Брондбю
|15
|9
|1
|5
|31 - 21
|28
|4.
|Оденсе
|1:2
|16
|8
|2
|6
|24 - 16
|26
|5.
|Орхус
|2:1
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|6.
|Раннерс
|16
|7
|3
|6
|28 - 23
|24
|7.
|Люнгбю
|2:1
|16
|7
|1
|8
|19 - 27
|22
|8.
|Ольборг
|16
|6
|3
|7
|24 - 20
|21
|9.
|Нордшелланн
|16
|6
|3
|7
|27 - 27
|21
|10.
|Хорсенс
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|11.
|Сённерйюск
|1:2
|16
|4
|6
|6
|18 - 24
|18
|12.
|Хобро
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|13.
|Эсбьерг
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|14.
|Силькеборг
|16
|1
|4
|11
|21 - 40
|7
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