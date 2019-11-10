Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Люнгбю
2:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Оденсе
0'
0:1
15' Гол
Джейбали Иссам
1:1
28' Гол
Nikolaj Geertsen
36' Желтая карточка
Томасен Йенс
2:1
37' Гол
Andre Riel
62' Желтая карточка
Ромер Марсель
74'
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
9
Фосгаард
Лассе
21
Kasper
Enghardt
30
Ромер
Марсель
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
8
Gustav
Marcussen
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
7
Джейбали
Иссам
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Люнгбю
3-4-1-2
Оденсе
3-4-3

Ход матча

15'
0:1
Джейбали Иссам
(Лунд Оливер)
28'
Nikolaj Geertsen
(Чорлу Резан)
1:1
36'
 
Томасен Йенс
37'
Andre Riel
2:1
60'
Magnus Westergaard
Nikolaj Geertsen
 
60'
 
Moses Opondo
Томасен Йенс
62'
Ромер Марсель
 
67'
Emil Kornvig
Gustav Marcussen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю
Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе
Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 12 2 1 21 - 6 38
2. Копенгаген 15 11 2 2 29 - 14 35
3. Брондбю 15 9 1 5 31 - 21 28
4. Оденсе 1:2 16 8 2 6 24 - 16 26
5. Орхус 2:1 16 8 2 6 24 - 17 26
6. Раннерс 16 7 3 6 28 - 23 24
7. Люнгбю 2:1 16 7 1 8 19 - 27 22
8. Ольборг 16 6 3 7 24 - 20 21
9. Нордшелланн 16 6 3 7 27 - 27 21
10. Хорсенс 16 5 3 8 14 - 26 18
11. Сённерйюск 1:2 16 4 6 6 18 - 24 18
12. Хобро 16 2 8 6 17 - 23 14
13. Эсбьерг 15 2 4 9 12 - 25 10
14. Силькеборг 16 1 4 11 21 - 40 7
  • До матча
  • Оденсе начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...