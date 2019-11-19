Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Брайтон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон
Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 11
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|37 - 14
|28
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Борнмут
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Ливерпуль
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Брайтон
0% (0)
2:0 Ливерпуль
43.9% (18)
3:0 Ливерпуль
24.4% (10)
3:1 Ливерпуль
9.8% (4)
2:1 Ливерпуль
4.9% (2)
4:0 Ливерпуль
4.9% (2)
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