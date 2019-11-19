Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Брайтон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон
Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Брайтон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Брайтон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 6:1 Брайтон Кубок Брайтон 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 12 1 0 30 - 11 37
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 1 3 37 - 14 28
4. Челси Заявка 13 8 2 3 28 - 19 26
5. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
6. Бёрнли Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
10. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Борнмут Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
12. Брайтон Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
13. Кристал Пэлас Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
14. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 11 - 20 15
15. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
16. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
17. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
    Ливерпуль
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    43.9% (18)
    3:0 Ливерпуль
    24.4% (10)
    3:1 Ливерпуль
    9.8% (4)
    2:1 Ливерпуль
    4.9% (2)
    4:0 Ливерпуль
    4.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...