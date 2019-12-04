Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Сент-Мэрис
Норвич
35
Беднарек
Ян
1
Крул
Тим
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон
Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон
Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Саутгемптон 4:2 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Норвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:2 Норвич Трофей Футбольной лиги Саутгемптон 2:2 Норвич Первая лига Норвич 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Норвич Саутгемптон 0:1 Норвич
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|14.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Саутгемптон
77.8% (112)
Ничья
20.1% (29)
Норвич
2.1% (3)
2:1 Саутгемптон
43.1% (62)
1:0 Саутгемптон
26.4% (38)
1:1 Ничья
14.6% (21)
2:0 Саутгемптон
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...