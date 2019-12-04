Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Норвич
0' 4'
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
16
Уорд-Праус
Джеймс
12
Дженепо
Мусса
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
7
Лонг
Шейн
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
3
Байрам
Сэм
24
Амаду
Ибрагим
19
Трибулл
Том
14
Кантуэлл
Тодд
23
Маклин
Кенни
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Саутгемптон
4-4-2
Норвич
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон
Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон
Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Саутгемптон 1:0 Норвич Кубок Норвич 2:2 Саутгемптон Кубок Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Норвич Премьер-лига
Саутгемптон 4:2 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Норвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:2 Норвич Трофей Футбольной лиги Саутгемптон 2:2 Норвич Первая лига Норвич 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Норвич Саутгемптон 0:1 Норвич
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
6. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
7. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
9. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
13. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • Первый тайм
  • 4'
    Норвич контролирует мяч.
  • 3'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Байрам Сэм из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Дженепо Мусса
  • 1'
    Маклин Кенни из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Саутгемптон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Норвич
Саутгемптон
77.8% (112)
Ничья
20.1% (29)
Норвич
2.1% (3)
2:1 Саутгемптон
43.1% (62)
1:0 Саутгемптон
26.4% (38)
1:1 Ничья
14.6% (21)
2:0 Саутгемптон
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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