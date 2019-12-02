Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|4:2 Заявка
|15
|14
|1
|0
|36 - 14
|43
|2.
|Лестер
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|2:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|14.
|Вест Хэм
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|2:4 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|19.
|Норвич
|1:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 29
|8
Борнмут
0% (0)
Ничья
7.1% (3)
Ливерпуль
92.9% (39)
1:2 Ливерпуль
54.8% (23)
0:2 Ливерпуль
19% (8)
1:3 Ливерпуль
11.9% (5)
2:2 Ничья
4.8% (2)
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