Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут
 
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Ливерпуль

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Ливерпуль 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:3 Ливерпуль Премьер-лига Борнмут 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Борнмут Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Ливерпуль Кубок лиги Борнмут 0:2 Ливерпуль Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 4:2 Заявка 15 14 1 0 36 - 14 43
2. Лестер 1:0 Заявка 15 11 2 2 34 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси 2:1 Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм 1:2 Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
10. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
14. Вест Хэм 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
15. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
16. Астон Вилла 1:2 Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон 2:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон 2:4 Заявка 15 4 2 9 16 - 26 14
19. Норвич 1:2 Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд 0:1 Заявка 15 1 5 9 9 - 29 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Борнмут - Ливерпуль
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    7.1% (3)
    Ливерпуль
    92.9% (39)
    1:2 Ливерпуль
    54.8% (23)
    0:2 Ливерпуль
    19% (8)
    1:3 Ливерпуль
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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