Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 41289
Норвич
0'
35' Желтая карточка
Тетти Александер
42' Желтая карточка
Пукки Теэму
1:0
64' Гол
Хурихан Конор
74' Желтая карточка
Трибулл Том
88' Желтая карточка
Уэсли Мораес
89' Желтая карточка
Соарес Дуглас
90'+7
1
Хитон
Том
27
Эль-Мухамади
Ахмед
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
11
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
21
Эль-Гази
Анвар
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
9
Уэсли
Мораес
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
19
Трибулл
Том
17
Буэндия
Эмилиано
23
Маклин
Кенни
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Астон Вилла
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Тетти Александер
42'
 
Пукки Теэму
56'
Хурихан Конор
Накамба Марвелус
 
64'
Хурихан Конор
(Грилиш Джек)
1:0
74'
 
Трибулл Том
75'
 
Вранчич Марио
Трибулл Том
75'
 
Штайперманн Марко
Тетти Александер
76'
 
Эрнандес Онел
Буэндия Эмилиано
84'
Йота Пелетейро
Трезеге
 
88'
Уэсли Мораес
 
89'
Соарес Дуглас
 
90'
Лэнсбери Генри
Эль-Гази Анвар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер
Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон
Норвич Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич
Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Норвич: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Норвич 1:5 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Астон Вилла Норвич 3:1 Астон Вилла
Астон Вилла 4:2 Норвич Астон Вилла 2:0 Норвич Норвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Норвич Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Норвич
Астон Вилла
83.3% (115)
Ничья
15.9% (22)
Норвич
0.7% (1)
2:1 Астон Вилла
43.5% (60)
1:0 Астон Вилла
25.4% (35)
1:1 Ничья
13.8% (19)
2:0 Астон Вилла
9.4% (13)
3:1 Астон Вилла
4.3% (6)
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