Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
1:0
Конец матча
Стадион: Вилла Парк Зрители: 41289
Норвич
35' Желтая карточкаТетти Александер
42' Желтая карточкаПукки Теэму
1:0
64' ГолХурихан Конор
74' Желтая карточкаТрибулл Том
88' Желтая карточкаУэсли Мораес
89' Желтая карточкаСоарес Дуглас
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
1
Крул
Тим
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
42'
64'
1:0
74'
88'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер
Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон
Норвич Последние 20 матчей: +4 =3 -13Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич
Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Норвич: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Астон Вилла 4:2 Норвич Астон Вилла 2:0 Норвич Норвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Норвич Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Астон Вилла
83.3% (115)
Ничья
15.9% (22)
Норвич
0.7% (1)
2:1 Астон Вилла
43.5% (60)
1:0 Астон Вилла
25.4% (35)
1:1 Ничья
13.8% (19)
2:0 Астон Вилла
9.4% (13)
3:1 Астон Вилла
4.3% (6)
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