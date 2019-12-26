Англия: Премьер-лига 2019-2020

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Ааронс Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Маклин Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Пукки Теэму - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Буэндия Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Норвич

38' Как она упустила момент!?! Эль-Гази Анвар имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

37' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Трибулл Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тетти Александер получил желтую карточку от судьи

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Норвич имеет хороший шанс забить.

32' Буэндия Эмилиано из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Великолепное видение игры демонстрирует Трибулл Том из команды Норвич , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

26' Удар от ворот произведет Норвич

26' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Буэндия Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Пространство открывается для Буэндия Эмилиано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Байрам Сэм и попал в каркас ворот!

17' Ааронс Макс из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норвич пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Пукки Теэму имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

16' Буэндия Эмилиано разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Удар от ворот произведет Норвич

16' Пространство открывается для Соарес Дуглас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

15' Маклин Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Трезеге наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

14' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Опасность! Кантуэлл Тодд из команды Норвич отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

9' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошая попытка от Кантуэлл Тодд , был неплохой удар, но вратарь спас

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ааронс Макс , обходя своих соперников

7' Удар от ворот произведет Норвич

7' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали

6' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Байрам Сэм из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норвич начинает с центра поля