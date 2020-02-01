Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Астон Вилла
0'
19' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
36' Желтая карточка
Мингс Тайрон
1:0
37' Гол
Биллинг Филип
39'
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
2
Фрэнсис
Саймон
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
4
Гослинг
Дэн
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
22
Уилсон
Гарри
13
Уилсон
Каллум
24
Фрейзер
Райан
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
24
Гильберт
Фредерик
11
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
18
Таргет
Мэтт
21
Эль-Гази
Анвар
20
Саматта
Мбвана
10
Грилиш
Джек
Борнмут
4-3-3
Астон Вилла
3-4-3

Ход матча

19'
Хефферсон Лерма
 
36'
 
Мингс Тайрон
37'
Биллинг Филип
(Гослинг Дэн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд
Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити
Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Астон Вилла 1:2 Борнмут Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Борнмут Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 23 2 0 56 - 15 71
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 25 8 10 7 25 - 23 34
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 9 5 11 31 - 42 32
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 7 10 8 22 - 28 31
12. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Эвертон 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 36 30
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 25 7 5 13 28 - 40 26
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 25 7 5 13 31 - 45 26
17. Уотфорд 1:0 Заявка 25 6 8 11 22 - 36 26
18. Брайтон 0:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 35 25
19. Борнмут 0:0 Заявка 25 6 6 13 23 - 37 24
20. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Астон Вилла
Борнмут
52.3% (78)
Ничья
34.9% (52)
Астон Вилла
12.8% (19)
1:1 Ничья
29.5% (44)
2:1 Борнмут
28.9% (43)
1:0 Борнмут
19.5% (29)
1:2 Астон Вилла
8.1% (12)
0:1 Астон Вилла
2.7% (4)
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