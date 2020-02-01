Англия: Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Виталити
Астон Вилла
19' Желтая карточкаХефферсон Лерма
36' Желтая карточкаМингс Тайрон
1:0
37' ГолБиллинг Филип
15
Смит
Адам
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Таргет МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
36'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд
Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити
Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|23
|2
|0
|56 - 15
|71
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|25 - 23
|34
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|31 - 42
|32
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|7
|10
|8
|22 - 28
|31
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 36
|30
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 40
|26
|16.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|31 - 45
|26
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|22 - 36
|26
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|19.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Борнмут
52.3% (78)
Ничья
34.9% (52)
Астон Вилла
12.8% (19)
1:1 Ничья
29.5% (44)
2:1 Борнмут
28.9% (43)
1:0 Борнмут
19.5% (29)
1:2 Астон Вилла
8.1% (12)
0:1 Астон Вилла
2.7% (4)
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