Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (4)
|0.43
|2.
|Азмун Сердар
|10 (1)
|0.33
|3.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|4.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|5.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.1
|7.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|8.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Мак Роберт II
|1
|0.03
|14.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|15.
|Кузяев Далер
|0
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|2
|0.07
|3.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|5.
|Попович Денис
|2
|0.07
|6.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|7.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|8.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|9.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|10.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|11.
|Глушенков Максим
|1
|0.03
|12.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Гацкан Александр
|0
|0
|15.
|Тимофеев Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|8
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|4
|0
|5.
|Ерохин Александр
|3
|0
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|7.
|Азмун Сердар
|3
|0
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|11.
|Дзюба Артём
|1
|0
|12.
|Смольников Игорь
|1
|0
|13.
|Шатов Олег
|1
|0
|14.
|Кузяев Далер
|1
|0
|15.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Анюков Александр
|5
|1
|3.
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|4.
|Чернов Никита
|6
|0
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|6.
|Гацкан Александр
|5
|0
|7.
|Карпов Максим
|3
|1
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Радонич Деян
|4
|0
|10.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|11.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|12.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|13.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|14.
|Канунников Максим
|1
|0
|15.
|Попович Денис
|1
|0
|16.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|17.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|18.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|19.
|Терехов Антон
|1
|0
|20.
|Голенков Егор
|1
|0
|21.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|27.91% (12)
|11.63% (5)
|11.63% (5)
|9.3% (4)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|Крылья Советов
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа
Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург
Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа
Последние игры между собой
Зенит: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Зенит 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
Исход игры
Зенит
96.1% (73)
Ничья
3.9% (3)
Крылья Советов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.61% (48)
Меньше
32.39% (23)
Обе команды забьют
Да
32.39% (23)
Нет
67.61% (48)
Популярный счёт
3:0 Зенит
30.3% (23)
2:0 Зенит
25% (19)
3:1 Зенит
11.8% (9)
4:1 Зенит
6.6% (5)
2:1 Зенит
5.3% (4)
1:0 Зенит
3.9% (3)
4:0 Зенит
2.6% (2)
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