Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|11
|0.37
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|11.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|12.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|13.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|14.
|Беляев Максим
|0
|0
|15.
|Костадинов Георги
|0
|0
|16.
|Банда Ламек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|5 (2)
|0.17
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|1
|0.03
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|8.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|11.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|12.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григалава Гиа
|7
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|3.
|Альварес Виктор-Гильермо
|6
|0
|4.
|Денисов Александр
|5
|0
|5.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|6.
|Луценко Евгений
|4
|0
|7.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|8.
|Костадинов Георги
|4
|0
|9.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|10.
|Чаушич Горан
|3
|0
|11.
|Комбаров Кирилл
|2
|0
|12.
|Левашов Михаил
|2
|0
|13.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|15.
|Кангва Эванс
|2
|0
|16.
|Беляев Максим
|1
|0
|17.
|Кангва Кингс
|1
|0
|18.
|Шамов Егор
|1
|0
|19.
|Банда Ламек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роши Одисе
|6
|1
|2.
|Харин Евгений
|7
|0
|3.
|Швец Антон
|5
|1
|4.
|Иванов Олег
|6
|0
|5.
|Бериша Бернард
|6
|0
|6.
|Уциев Ризван
|4
|1
|7.
|Нижич Зоран
|5
|0
|8.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|9.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|10.
|Глушаков Денис
|3
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Городов Евгений
|1
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|19.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|16.67% (4)
|25% (6)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|Ахмат
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ахмат
Исход игры
Арсенал Тула
62.9% (39)
Ничья
25.8% (16)
Ахмат
11.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
33.9% (21)
1:0 Арсенал Тула
19.4% (12)
1:1 Ничья
16.1% (10)
1:2 Ахмат
6.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (3)
2:0 Арсенал Тула
3.2% (2)
0:1 Ахмат
3.2% (2)
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