Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|14.
|Романов Роман
|1
|0.03
|15.
|Чернов Евгений
|0
|0
|16.
|Хромов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Терехов Сергей
|5
|0
|5.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|6.
|Малых Андрей
|3
|1
|7.
|Зотов Георгий
|3
|1
|8.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|9.
|Радакович Урош
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Кулишев Артём
|2
|0
|13.
|Куат Исламбек
|2
|0
|14.
|Рогич Филип
|2
|0
|15.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|16.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|17.
|Маляров Никита
|1
|0
|18.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|19.
|Силла Мамаду
|1
|0
|20.
|Козлов Савелий
|1
|0
|21.
|Криворучко Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|7
|0
|2.
|Норманн Матиас
|7
|0
|3.
|Глебов Данил
|6
|0
|4.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|5.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|4
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|11.
|Саплинов Александр
|4
|0
|12.
|Прошляков Данила
|2
|1
|13.
|Логашов Арсений
|3
|0
|14.
|Ведерников Данила
|1
|1
|15.
|Мамаев Павел
|2
|0
|16.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|17.
|Чернов Евгений
|2
|0
|18.
|Долгов Александр
|2
|0
|19.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|20.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|21.
|Зуев Александр
|1
|0
|22.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|23.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|24.
|Горелов Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Ростов
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула
Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Оренбург - Ростов
Исход игры
Оренбург
9% (7)
Ничья
21.8% (17)
Ростов
69.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (32)
Меньше
55.56% (40)
Обе команды забьют
Да
59.72% (43)
Нет
40.28% (29)
Популярный счёт
1:2 Ростов
26.9% (21)
0:1 Ростов
20.5% (16)
1:1 Ничья
17.9% (14)
0:2 Ростов
7.7% (6)
0:3 Ростов
3.8% (3)
2:1 Оренбург
3.8% (3)
1:0 Оренбург
2.6% (2)
2:3 Ростов
2.6% (2)
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