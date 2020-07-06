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Оренбург
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
13. Саплинов Александр 1 0.03
14. Романов Роман 1 0.03
15. Чернов Евгений 0 0
16. Хромов Данил 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Терехов Сергей 5 0
5. Деспотович Джордже 5 0
6. Малых Андрей 3 1
7. Зотов Георгий 3 1
8. Фамейе Джоэль 4 0
9. Радакович Урош 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Кулишев Артём 2 0
13. Куат Исламбек 2 0
14. Рогич Филип 2 0
15. Шкофлек Жига 2 0
16. Сиваков Михаил 1 0
17. Маляров Никита 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
21. Криворучко Даниил 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 7 0
2. Норманн Матиас 7 0
3. Глебов Данил 6 0
4. Хаджикадунич Деннис 5 0
5. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
6. Ерёменко Роман 4 0
7. Байрамян Хорен 4 0
8. Чистяков Дмитрий 4 0
9. Шомуродов Элдор 4 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
11. Саплинов Александр 4 0
12. Прошляков Данила 2 1
13. Логашов Арсений 3 0
14. Ведерников Данила 1 1
15. Мамаев Павел 2 0
16. Песьяков Сергей 2 0
17. Чернов Евгений 2 0
18. Долгов Александр 2 0
19. Сигурдссон Рагнар 1 0
20. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
21. Зуев Александр 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Ростов 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 12.2% (5) 12.2% (5) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула
Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ростов 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 21 час 32 минуты.


    • Прогнозы 78
    Оренбург 9% (7)
    X 21.8% (17)
    Ростов 69.2% (54)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Оренбург - Ростов

    Исход игры
    Оренбург
    9% (7)
    Ничья
    21.8% (17)
    Ростов
    69.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (32)
    Меньше
    55.56% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    59.72% (43)
    Нет
    40.28% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    26.9% (21)
    0:1 Ростов
    20.5% (16)
    1:1 Ничья
    17.9% (14)
    0:2 Ростов
    7.7% (6)
    0:3 Ростов
    3.8% (3)
    2:1 Оренбург
    3.8% (3)
    1:0 Оренбург
    2.6% (2)
    2:3 Ростов
    2.6% (2)
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