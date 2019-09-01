Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
1:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
14' Желтая карточка
Harold Moukoudi
1:0
33' Гол
Бенедетто Дарио
60' Желтая карточка
Сансон Морган
66' Желтая карточка
Амави Жордан
74' Желтая карточка
Перрен Лоик
82'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
2
Harold
Moukoudi
13
Трауко
Мигель
23
Паленсия
Серги
6
М'Вила
Янн
7
Будебуз
Ряд
10
Хазри
Вахби
27
Берич
Роберт
17
Аолу
Жан-Эде
Марсель
4-3-3
Сент-Этьен
5-2-3

Ход матча

14'
 
Harold Moukoudi
32'
 
Юссуф Зейду
Аолу Жан-Эде
33'
Бенедетто Дарио
(Сансон Морган)
1:0
60'
 
Буанга Денис
Берич Роберт
60'
Сансон Морган
 
64'
Жермен Валер
Сансон Морган
 
66'
Амави Жордан
 
72'
 
Кабай Йоан
Паленсия Серги
74'
 
Перрен Лоик
80'
Товен Флорьян
Бенедетто Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи
Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен
Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Марсель: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
6. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Марсель 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Сент-Этьен 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Сент-Этьен
Марсель
81.2% (134)
Ничья
17.6% (29)
Сент-Этьен
1.2% (2)
2:1 Марсель
47.3% (78)
2:0 Марсель
14.5% (24)
1:1 Ничья
13.9% (23)
1:0 Марсель
13.9% (23)
2:2 Ничья
3% (5)
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