Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

44' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сарр Буна наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

39' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Марсель

38' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хазри Вахби , обходя своих соперников

37' Харольд Мукоуди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Отличный командный гол!

33' Г О О О О Л - Бенедетто Дарио изменил счет на табло!

33' Матч возобновлен

32' Сент-Этьен остается без одного игрока, потому что Аолу Жан-Эде уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

30' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

27' Сарр Буна не смог попасть в створ ударом издали

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

20' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

20' Хорошо играет на выходе Рюффье Стефан - мяч в ее руках

20' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Удар от ворот произведет Марсель

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

14' Харольд Мукоуди получил желтую карточку от судьи

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сарр Буна , обходя своих соперников

13' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Марсель

8' Плохо играет Альваро Гонсалес - неудачный вынос, и мяч у соперниц

8' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сарр Буна из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

5' Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.

5' Матч возобновлен

4' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

3' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру