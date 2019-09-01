Франция: Лига 1 2019-2020
Марсель
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Велодром
Сент-Этьен
14' Желтая карточкаHarold Moukoudi
1:0
33' ГолБенедетто Дарио
60' Желтая карточкаСансон Морган
66' Желтая карточкаАмави Жордан
74' Желтая карточкаПеррен Лоик
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
10
Хазри
Вахби
27
Берич
Роберт
17
Аолу
Жан-Эде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
27 Берич РобертНападающий
-
17 Аолу Жан-ЭдеНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
33 Над Микаэль
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
33'
1:0
60'
66'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи
Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен
Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Марсель: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Марсель
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Марсель
81.2% (134)
Ничья
17.6% (29)
Сент-Этьен
1.2% (2)
2:1 Марсель
47.3% (78)
2:0 Марсель
14.5% (24)
1:1 Ничья
13.9% (23)
1:0 Марсель
13.9% (23)
2:2 Ничья
3% (5)
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