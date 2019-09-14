Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
0:3
Второй тайм: 74'
Стадион: Ян Брейдель
Брюгге
14' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
0:1
32' ГолДьятта Крепен
53' Желтая карточкаБаланта Эдер
0:2
61' ГолБонавентуре Деннис
61' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
28
Alimani
Gory
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Alimani GoryНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Фостер ЛайлНападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
10 Диань МбайеНападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
14'
32'
0:1
53'
61'
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =3 -14Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =4 -2Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен
Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Брюгге: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Брюгге Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|2:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Ройал Антверпен
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|0:2
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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