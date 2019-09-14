Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
0:3
Второй тайм: 74'

Стадион:
Брюгге
0'
14' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
0:1
32' Гол
Дьятта Крепен
53' Желтая карточка
Баланта Эдер
0:2
61' Гол
Бонавентуре Деннис
61' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
74'
40
Бадиашиле
Лоик
41
Бьянкон
Жулиан
22
Дибала
Кауадио
4
Таравель
Жереми
14
Панзо
Джонатан
24
Фьоре
Корентин
30
Донса
Годфред
8
Петерс
Стеф
19
Н'Гессан
Куаме
9
Саади
Идрисс
28
Alimani
Gory
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
42
Бонавентуре
Деннис
14
Окереке
Давид
11
Дьятта
Крепен
Серкль Брюгге
5-3-2
Брюгге
4-3-3

Ход матча

14'
Бьянкон Жулиан
 
32'
0:1
Дьятта Крепен
(Вормер Руд)
46'
 
Икома Луис
Окереке Давид
53'
 
Баланта Эдер
57'
Фостер Лайл
Саади Идрисс
 
61'
0:2
Бонавентуре Деннис
61'
 
Бонавентуре Деннис
65'
Азар Килиан
Alimani Gory
 

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен
Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Брюгге: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Брюгге Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 2:0 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
4. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Гент 5 3 1 1 13 - 6 10
8. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Ройал Антверпен 5 3 0 2 11 - 6 9
11. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
12. Сент-Трюйден 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Серкль Брюгге 0:2 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 7 0 2 5 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Дьятта Крепен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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