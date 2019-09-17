Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 62'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
19' Гол
Дженсон Лукас
36' Желтая карточка
Браво Федерико
43' Желтая карточка
Agustin Bouzat
62'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
30
Gaston
Gimenez
3
Brian
Ezequiel
Cufre
16
Lucas
Robertone
6
Гаго
Фернандо
8
Nicolas
Dominguez
10
Agustin
Bouzat
19
Ромеро
Максимильяно
11
Дженсон
Лукас
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
11
Фернандес
Хосе
Луис
5
Браво
Федерико
8
Guillermo
Acosta
12
Мелано
Лукас
10
Кастеллани
Гонсало
7
Tomas
Cuello
9
Leandro
Diaz
III
Велес Сарсфилд
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-2-3-1

Ход матча

19'
Дженсон Лукас
(Ромеро Максимильяно)
1:0
36'
 
Браво Федерико
43'
Agustin Bouzat
 
46'
 
Ramiro Carrera
Tomas Cuello

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд Кубок Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 6 - 0 14
2. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Патронато де Парана 6 3 2 1 6 - 5 11
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
10. Велес Сарсфилд 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
11. Росарио Сентраль 6 2 4 0 8 - 6 10
12. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
13. Индепендьенте 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
16. Эстудиантес Ла-Плата 6 2 0 4 5 - 5 6
17. Атлетико Тукуман 0:1 6 2 0 4 3 - 7 6
18. Альдосиви 6 1 2 3 5 - 6 5
19. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
20. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
21. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Tomas Cuello уходит, Ramiro Carrera вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Браво Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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