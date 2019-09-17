Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 62'
Атлетико Тукуман
1:0
19' ГолДженсон Лукас
36' Желтая карточкаБраво Федерико
43' Желтая карточкаAgustin Bouzat
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Ход матча
19'
36'
43'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|6 - 0
|14
|2.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Патронато де Парана
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|13.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|18.
|Альдосиви
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|19.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|20.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|21.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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