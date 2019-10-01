Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
1:0
28' ГолCristian Bernardi
39' Желтая карточкаWilson Morelo
56' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
86' Желтая карточкаDiego Sosa III
90' Желтая карточкаЛеонардо Буриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
28'
39'
86'
90'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Колон: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аргентинос Хуниорс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Колон 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|17.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|18.
|Сентраль Кордоба
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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