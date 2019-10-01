Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
28' Гол
Cristian Bernardi
39' Желтая карточка
Wilson Morelo
56' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
86' Желтая карточка
Diego Sosa III
90' Желтая карточка
Леонардо Буриан
90'+5
1
Леонардо
Буриан
8
Fernando
Zuqui
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
5
Фрицлер
Матиас
14
Лертора
Федерико
28
Marcelo
Estigarribia1
19
Wilson
Morelo
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
10
Damian
Batallini
18
Diego
Sosa
III
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Колон
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

28'
Cristian Bernardi
(Luis Miguel Rodriguez)
1:0
39'
Wilson Morelo
 
56'
 
Miguel Angel Torren
58'
Mauro Da Luz
Wilson Morelo
 
66'
 
Matko Miljevic
Ауче Габриэль
68'
Rodrigo Aliendro
Лертора Федерико
 
76'
 
Matias Romero
Francis Mac Allister
81'
 
Victorio Gabriel Ramis
Martin Santiago Silva I
81'
Ricardo Gaston Diaz
Fernando Zuqui
 
86'
 
Diego Sosa III
90'
Леонардо Буриан
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Колон: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аргентинос Хуниорс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Копа Судамерикана Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Суперлига
Колон 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 10 - 7 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
17. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
18. Сентраль Кордоба 8 2 2 4 5 - 9 8
19. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
21. Атлетико Тукуман 8 2 1 5 3 - 8 7
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 8 1 0 7 5 - 14 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Вильсон Морело получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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