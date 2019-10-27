Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
17' ПенальтиGiorgos Manousos
22' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
25' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
2:0
40' ГолВеллиос Апостолос
12
Гало
Родриго
55
Талоша
Жоау
18
Рауль
Баэна
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
17'
1:0
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос
Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =2 -11Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос
Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|8
|6
|2
|0
|18 - 9
|20
|2.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|ОФИ
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Ксанти
|8
|5
|0
|3
|10 - 10
|15
|5.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Лариса
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|7.
|Арис Салоники
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Атромитос
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|9.
|Волос
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Астерас
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|12.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|13.
|Паниониос
|0:2
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|14.
|Панаитоликос
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
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