Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Паниониос
0'
1:0
17' Пенальти
Giorgos Manousos
22' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
25' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
2:0
40' Гол
Веллиос Апостолос
45'+4
35
Christos
Mandas
12
Гало
Родриго
29
Stefanos
Stroungis
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
6
Харисис
Харилаос
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
14
Андруцос
Танасис
10
Н'Сикулу
Кларк
39
Веллиос
Апостолос
67
Малерб
Жереми
31
Giannis
Masouras
22
Папагеоргиу
Атанасиос
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
8
Максимович
Новица
2
Маниатис
Яннис
27
Giannis
Papanikolaou
44
Nemanja
Milojevic
23
Sotiris
Tsiloulis
10
Арабули
Бачана
Атромитос
4-2-3-1
Паниониос
4-2-3-1

Ход матча

17'
Giorgos Manousos
1:0
22'
Веллиос Апостолос
 
25'
 
Ставропулос Димитрис
40'
Веллиос Апостолос
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос
Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос
Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Атромитос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига
Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 8 6 2 0 18 - 9 20
2. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
3. ОФИ 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Ксанти 8 5 0 3 10 - 10 15
5. АЕК 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Лариса 8 3 3 2 11 - 8 12
7. Арис Салоники 2:0 8 3 2 3 13 - 9 11
8. Атромитос 2:0 8 3 2 3 13 - 11 11
9. Волос 8 3 0 5 9 - 17 9
10. Панатинаикос 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Астерас 7 2 0 5 8 - 12 6
12. Ламия 7 0 4 3 4 - 11 4
13. Паниониос 0:2 8 1 1 6 5 - 13 4
14. Панаитоликос 0:2 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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