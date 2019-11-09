Словакия: Суперлига 2019-2020
1:0
55' ГолTenton Yenne
2:0
66' ГолFrank Castaneda
66' Желтая карточкаFrank Castaneda
3:0
82' ГолFrank Castaneda
4:0
90' ГолSamson Akinyoola
24
Ворел
Войтех
23
Roberto
Dias
15
Tenton
Yenne
21
Lovro
Cvek
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
23
Ian
Pino
10
Жофчак
Игор
19
Сидибе
Исса
- Основной состав
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
-
15 Tenton YenneПолузащитник
-
21 Lovro CvekПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Крч ЯкубЗащитник
-
-
16 Marko Totka
-
-
-
12 Mario Mihal
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
-
44 Lazaros RotaЗащитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
-
23 Ian PinoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сидибе ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
79 Til MavreticПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Matus Vojtko
-
30 Tomas Drab
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
55'
1:0
66'
2:0
66'
82'
90'
4:0
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +8 =2 -10Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь Тренчин 2:3 Сеница
Нитра 1:4 Сеница Сеница 1:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сеница Сеница 0:1 ДАК Жилина 5:0 Сеница Сеница 1:3 Злате Моравце Сеница 2:2 Ружомберок Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава Сеница 4:0 Тренчин
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин
Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК
Последние игры между собой
Сеница: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Земплин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|37 - 11
|35
|2.
|ДАК
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|3.
|Жилина
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|20 - 19
|23
|5.
|Злате Моравце
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|6.
|Спартак Трнава
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|7.
|Сеница
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|8.
|Тренчин
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|9.
|Середь
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|10.
|Земплин
|15
|3
|5
|7
|15 - 23
|14
|11.
|Нитра
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|12.
|Погронье
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
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