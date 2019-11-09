Словакия: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сеница
4:0
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
55' Гол
Tenton Yenne
2:0
66' Гол
Frank Castaneda
66' Желтая карточка
Frank Castaneda
3:0
82' Гол
Frank Castaneda
4:0
90' Гол
Samson Akinyoola
90'+2
24
Ворел
Войтех
6
Joss
Didiba
23
Roberto
Dias
26
Joao
Francisco1
15
Tenton
Yenne
21
Lovro
Cvek
4
Клапан
Миховил-Ероним
3
Edmund
Addo
27
Sofiane
El
Moudane
9
Sadam
Sulley
10
Frank
Castaneda
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
23
Ian
Pino
33
Martin
Kolesar
88
Саввидис
Кириакос
27
Квоцера
Милан
10
Жофчак
Игор
32
Pedro
Martinez
7
Christos
Kountouriotis
19
Сидибе
Исса
Сеница
3-4-1-2
Земплин
4-1-4-1

Ход матча

27'
Samson Akinyoola
Sadam Sulley
 
37'
 
Менса Эммануэль
Сидибе Исса
46'
Denis Baumgartner
Sofiane El Moudane
 
55'
Tenton Yenne
(Edmund Addo)
1:0
59'
 
Stanislav Danko
Pedro Martinez
64'
Marko Totka
Edmund Addo
 
66'
Frank Castaneda
(Lovro Cvek)
2:0
66'
Frank Castaneda
 
68'
 
Peter Kolesar
Квоцера Милан
82'
Frank Castaneda
(Samson Akinyoola)
3:0
90'
Samson Akinyoola
4:0

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь Тренчин 2:3 Сеница
Нитра 1:4 Сеница Сеница 1:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сеница Сеница 0:1 ДАК Жилина 5:0 Сеница Сеница 1:3 Злате Моравце Сеница 2:2 Ружомберок Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава Сеница 4:0 Тренчин
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин
Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК

Последние игры между собой

Сеница: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Земплин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Земплин 3:0 Сеница Суперлига Сеница 2:4 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Сеница Суперлига Земплин 1:2 Сеница Суперлига
Сеница 0:2 Земплин Суперлига Сеница 1:1 Земплин Суперлига Земплин 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Земплин Суперлига Земплин 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Земплин Суперлига Земплин 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Сеница Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 37 - 11 35
2. ДАК 15 10 2 3 28 - 15 32
3. Жилина 15 9 3 3 27 - 14 30
4. Ружомберок 15 6 5 4 20 - 19 23
5. Злате Моравце 14 5 5 4 17 - 18 20
6. Спартак Трнава 2:2 15 5 3 7 19 - 20 18
7. Сеница 15 5 2 8 19 - 26 17
8. Тренчин 15 4 5 6 27 - 27 17
9. Середь 15 4 5 6 15 - 20 17
10. Земплин 15 3 5 7 15 - 23 14
11. Нитра 15 4 1 10 13 - 27 13
12. Погронье 2:2 15 2 4 9 15 - 32 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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