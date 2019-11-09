Турция: Суперлига 2019-2020

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Сивасспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Коньяспор
0'
22' Желтая карточка
Аничич Марин
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
20
Аксой
Фатих
7
Фернандо
X
37
Hakan
Arslan
I
8
Mert
Hakan
Yandas
54
Кылынч
Эмре
9
Ятабаре
Мустафа
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
3
Дианье
Фаллу
14
Аничич
Марин
87
Озторун
Ферхат
19
Шенгелия
Леван
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
18
Хаджиахметович
Амир
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
Сивасспор
4-1-4-1
Коньяспор
4-4-2

Ход матча

22'
 
Аничич Марин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Денизлиспор 0:2 Сивасспор Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор
Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Эрзурумспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор
Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 5:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 6 2 3 21 - 12 20
2. Аланьяспор 10 5 4 1 19 - 11 19
3. Сивасспор 0:0 11 5 4 2 18 - 11 19
4. Малатьяспор 10 5 2 3 24 - 12 17
5. Трабзонспор 10 4 4 2 19 - 13 16
6. Истанбул Башакшехир 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Бешикташ 10 4 3 3 13 - 13 15
9. Газишехир Газиантеп 10 4 3 3 16 - 19 15
10. Ризеспор 1:0 11 4 2 5 11 - 18 14
11. Коньяспор 0:0 11 3 5 3 12 - 14 14
12. Гёзтепе 10 3 4 3 9 - 10 13
13. Касымпаша 11 3 3 5 16 - 18 12
14. Денизлиспор 10 3 2 5 9 - 12 11
15. Генчлербирлиги 11 2 4 5 15 - 16 10
16. Анкарагюджю 10 2 3 5 7 - 15 9
17. Антальяспор 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
18. Кайсериспор 11 1 4 6 10 - 21 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Аничич Марин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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