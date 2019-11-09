Турция: Суперлига 2019-2020
Сивасспор
0:0
Перерыв
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Коньяспор
22' Желтая карточкаАничич Марин
58
Эрдал
Зия
20
Аксой
Фатих
54
Кылынч
Эмре
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
21
Мия
Фарук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Виейра УгуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
52 Volkan Egri
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мия ФарукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
22'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =8 -4Денизлиспор 0:2 Сивасспор Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор
Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Эрзурумспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор
Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|2.
|Аланьяспор
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Сивасспор
|0:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|4.
|Малатьяспор
|10
|5
|2
|3
|24 - 12
|17
|5.
|Трабзонспор
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Бешикташ
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|9.
|Газишехир Газиантеп
|10
|4
|3
|3
|16 - 19
|15
|10.
|Ризеспор
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|11.
|Коньяспор
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|12.
|Гёзтепе
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|13.
|Касымпаша
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|14.
|Денизлиспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|15.
|Генчлербирлиги
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
|16.
|Анкарагюджю
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|17.
|Антальяспор
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
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