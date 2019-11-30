Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Падерборн
0:2
Первый тайм: 7'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
3' Гол
Шик Патрик
0:2
4' Гол
Забитцер Марсель
7'
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
15
Килиан
Лука
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
9
Прёгер
Кай
8
Гьясула
Клаус
39
Василиадис
Себастиан
38
Хольтманн
Геррит
30
Мамба
Стрели
31
Цолински
Бен
28
Мвого
Ивон
22
Мукиэле
Норди
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
7
Забитцер
Марсель
31
Демме
Диего
27
Лаймер
Конрад
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
Падерборн
4-4-2
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Шик Патрик
(Вернер Тимо)
4'
0:2
Забитцер Марсель
(Мукиэле Норди)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург Хоффенхайм 3:0 Падерборн Байер Л 1:0 Падерборн
Падерборн 2:0 Фортуна Кёльн 3:0 Падерборн Веен Висбаден 3:3 Падерборн SpVg Brakel 2:0 Падерборн Падерборн 1:2 Майнц Падерборн 2:3 Бавария Герта 2:1 Падерборн Падерборн 1:5 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн Падерборн 2:4 Лацио Падерборн 3:3 Атлетик Б Айнтрахт Нортгайм 1:4 Падерборн Дельбрюкер 0:7 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Падерборн 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:0 Падерборн Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:1 Падерборн Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 13 8 3 2 35 - 13 27
2. Боруссия М Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Шальке 04 Заявка 13 7 4 2 24 - 16 25
4. Бавария Заявка 12 7 3 2 33 - 16 24
5. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 13 22
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 19 21
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 13 5 6 2 26 - 18 21
8. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 13 - 10 20
9. Байер Л Заявка 12 5 4 3 18 - 16 19
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Унион Берлин Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
12. Аугсбург 0:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Майнц Заявка 12 4 0 8 17 - 31 12
14. Фортуна 0:0 Заявка 13 3 3 7 15 - 23 12
15. Герта 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
16. Вердер Заявка 12 2 5 5 19 - 26 11
17. Кёльн 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 27 8
18. Падерборн 0:2 Заявка 13 1 2 10 14 - 31 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Падерборн 0:2 РБ Лейпциг
Падерборн
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
РБ Лейпциг
94.4% (134)
1:2 РБ Лейпциг
29.6% (42)
1:3 РБ Лейпциг
23.2% (33)
0:2 РБ Лейпциг
16.9% (24)
0:3 РБ Лейпциг
9.2% (13)
0:1 РБ Лейпциг
7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...