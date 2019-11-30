Германия: Бундеслига 2019-2020
Падерборн
0:2
Первый тайм: 7'
Стадион: Бентелер Арена
РБ Лейпциг
0:1
3' ГолШик Патрик
0:2
4' ГолЗабитцер Марсель
20
Жанс
Лоран
15
Килиан
Лука
30
Мамба
Стрели
31
Цолински
Бен
28
Мвого
Ивон
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамба СтрелиНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Капич РифетПолузащитник
-
10 КаулиПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
21 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
53 Tom Krauss
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
0:1
4'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +4 =4 -12Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург Хоффенхайм 3:0 Падерборн Байер Л 1:0 Падерборн
Падерборн 2:0 Фортуна Кёльн 3:0 Падерборн Веен Висбаден 3:3 Падерборн SpVg Brakel 2:0 Падерборн Падерборн 1:2 Майнц Падерборн 2:3 Бавария Герта 2:1 Падерборн Падерборн 1:5 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн Падерборн 2:4 Лацио Падерборн 3:3 Атлетик Б Айнтрахт Нортгайм 1:4 Падерборн Дельбрюкер 0:7 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 13
|27
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|4.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 16
|24
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|26 - 18
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 31
|12
|14.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|16.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 26
|11
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 27
|8
|18.
|Падерборн
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|14 - 31
|5
Падерборн
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
РБ Лейпциг
94.4% (134)
1:2 РБ Лейпциг
29.6% (42)
1:3 РБ Лейпциг
23.2% (33)
0:2 РБ Лейпциг
16.9% (24)
0:3 РБ Лейпциг
9.2% (13)
0:1 РБ Лейпциг
7% (10)
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