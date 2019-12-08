Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия Д
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:3 Падерборн Бавария 4:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Интер Милан Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Боруссия Д 2:1 Боруссия М Шальке 04 0:0 Боруссия Д Интер Милан 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия Д Славия Прага 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:0 Барселона Боруссия Д 4:0 Байер Л Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 42 - 16 33
2. Боруссия М Заявка 14 10 1 3 30 - 16 31
3. Боруссия Д Заявка 15 8 5 2 37 - 19 29
4. Бавария Заявка 15 8 3 4 41 - 21 27
5. Шальке 04 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
6. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 24 - 18 25
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 22 - 20 25
8. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 21 - 27 21
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
10. Унион Берлин Заявка 15 6 2 7 19 - 20 20
11. Аугсбург Заявка 15 5 5 5 24 - 28 20
12. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
13. Майнц Заявка 15 5 0 10 20 - 38 15
14. Герта Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
15. Вердер Заявка 15 3 5 7 23 - 35 14
16. Фортуна Заявка 15 3 3 9 16 - 32 12
17. Кёльн Заявка 15 3 2 10 14 - 30 11
18. Падерборн Заявка 15 2 3 10 18 - 33 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 17.12.2019, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
    Боруссия Д
    65.8% (25)
    Ничья
    23.7% (9)
    РБ Лейпциг
    10.5% (4)
    2:1 Боруссия Д
    34.2% (13)
    2:2 Ничья
    18.4% (7)
    1:2 РБ Лейпциг
    10.5% (4)
    1:0 Боруссия Д
    10.5% (4)
    3:2 Боруссия Д
    7.9% (3)
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