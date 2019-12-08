Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =6 -4Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:3 Падерборн Бавария 4:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Интер Милан Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Боруссия Д 2:1 Боруссия М Шальке 04 0:0 Боруссия Д Интер Милан 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия Д Славия Прага 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:0 Барселона Боруссия Д 4:0 Байер Л Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|42 - 16
|33
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|31
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|37 - 19
|29
|4.
|Бавария
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|41 - 21
|27
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 27
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 20
|20
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 28
|20
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|13.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|0
|10
|20 - 38
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|16.
|Фортуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 32
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|18.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 33
|9
Боруссия Д
65.8% (25)
Ничья
23.7% (9)
РБ Лейпциг
10.5% (4)
2:1 Боруссия Д
34.2% (13)
2:2 Ничья
18.4% (7)
1:2 РБ Лейпциг
10.5% (4)
1:0 Боруссия Д
10.5% (4)
3:2 Боруссия Д
7.9% (3)
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