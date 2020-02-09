Португалия: Примейра-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2019-2020
Морейренсе
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Витория Сетубал
0'
0:1
12' Гол
Бесса Эбер
27'
14
Пасинато
Матеус
2
Аурелиу
Жоау
4
Сантос
Яго
3
Росич
Лазар
75
Abdu
10
Ауашерия
Билель
6
Пачеку
Фабиу
21
Соареш
Филипе
77
Сантуш
Нуну
III
29
Абреу
Фабиу
90
Габриэльзиньо
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
4
Жорж
Артур
3
Жубал
Мендес
21
Пинту
Нуну
87
Зекинья
29
Семедо
Жозе
34
Вилело
Леандро
10
Бесса
Эбер
7
Гедеш
Элдер
22
Мансилья
Брайан
Морейренсе
4-4-2
Витория Сетубал
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Бесса Эбер
(Вилело Леандро)

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту
Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л
Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Витория Сетубал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Кубок лиги Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Морейренсе Примейра-лига
Морейренсе 2:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Морейренсе Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:2 Витория Сетубал Примейра-лига Морейренсе 1:0 Витория Сетубал Кубок лиги Морейренсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 5:0 Морейренсе Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 20 18 0 2 49 - 11 54
2. Порту Заявка 20 16 2 2 44 - 14 50
3. Брага Заявка 20 10 4 6 32 - 23 34
4. Спортинг Л Заявка 19 10 2 7 29 - 21 32
5. Фамаликан Заявка 20 9 5 6 33 - 36 32
6. Риу Аве Заявка 19 8 5 6 24 - 20 29
7. Витория Гимарайнш Заявка 20 7 7 6 33 - 22 28
8. Боавишта Заявка 20 7 7 6 17 - 17 28
9. Витория Сетубал 1:0 Заявка 20 7 7 6 14 - 20 28
10. Санта-Клара Заявка 20 7 5 8 16 - 21 26
11. Тондела 0:0 Заявка 20 6 6 8 18 - 24 24
12. Жил Висенте Заявка 20 5 8 7 21 - 26 23
13. Морейренсе 0:1 Заявка 20 5 6 9 27 - 29 21
14. Маритиму 0:0 Заявка 20 4 9 7 18 - 27 21
15. Белененсеш Заявка 20 5 3 12 16 - 37 18
16. Пасуш де Феррейра Заявка 20 4 4 12 12 - 27 16
17. Портимоненсе Заявка 19 2 8 9 13 - 27 14
18. Авиш Заявка 19 4 0 15 21 - 35 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бесса Эбер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...