Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Морейренсе
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Витория Сетубал
0:1
12' ГолБесса Эбер
75
Abdu
29
Абреу
Фабиу
21
Пинту
Нуну
87
Зекинья
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 AbduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Нападающий
-
70 Машаду ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пинту НунуЗащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
66 Мейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гилас НабильНападающий
-
97 Lucas Paes
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
12'
0:1
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту
Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +7 =6 -7Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л
Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Витория Сетубал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Морейренсе 2:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Морейренсе Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:2 Витория Сетубал Примейра-лига Морейренсе 1:0 Витория Сетубал Кубок лиги Морейренсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 5:0 Морейренсе Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|20
|18
|0
|2
|49 - 11
|54
|2.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|44 - 14
|50
|3.
|Брага
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 23
|34
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|29 - 21
|32
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|33 - 36
|32
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 20
|29
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 22
|28
|8.
|Боавишта
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|17 - 17
|28
|9.
|Витория Сетубал
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|14 - 20
|28
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|16 - 21
|26
|11.
|Тондела
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|18 - 24
|24
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|13.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 29
|21
|14.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|20
|4
|9
|7
|18 - 27
|21
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|16 - 37
|18
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|12 - 27
|16
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|13 - 27
|14
|18.
|Авиш
|Заявка
|19
|4
|0
|15
|21 - 35
|12
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