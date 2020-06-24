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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
1:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
11' Гол
Араз Муса
1:1
19' Гол
Штокер Валентин
37' Желтая карточка
Альдерете Омар
70' Желтая карточка
Джуру Йохан
1:2
75' Гол
Кабрал Артур
79' Желтая карточка
Куасси Ксавье
80' Желтая карточка
Араз Муса
90'+6
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
33
Джуру
Йохан
27
Джемайли
Арбенит
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
28
Петретта
Рауль
99
Адеми
Кемаль
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

11'
Араз Муса
(Сейду Лео)
1:0
19'
1:1
Штокер Валентин
(Адеми Кемаль)
37'
 
Альдерете Омар
59'
 
Кабрал Артур
Адеми Кемаль
59'
 
Пюлюлю Афимико
Риверос Блас
59'
Тафер Яннис
Samir Ramizi
 
59'
Liridon Mulaj
Таулан Сефери
 
70'
Джуру Йохан
 
73'
Janick Kamber
Абанда Леруа
 
75'
Mike Gomes
Джуру Йохан
 
75'
1:2
Кабрал Артур
(Видмер Сильван)
79'
Куасси Ксавье
 
80'
Араз Муса
 
80'
 
Ван дер Верфф Яспер
Джака Таулант
90'
 
Рамирес Эрик II
Штокер Валентин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 9 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.27
3. Ошс Марцис 3 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.08
5. Samir Ramizi 1 0.04
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.04
7. Таулан Сефери 1 0.04
8. Andre Luis II 1 0.04
9. Ди Сере 1 (1) 0.04
10. Janick Kamber 1 0.04
11. Араз Муса 1 0.04
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 9 0.35
2. Адеми Кемаль 8 0.31
3. Фрай Фабиан 7 0.27
4. Штокер Валентин 6 0.23
5. Буа Кевин 4 0.15
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.12
7. Жегрова Эдон 2 0.08
8. Видмер Сильван 2 0.08
9. Кампо Самуэле 2 (1) 0.08
10. Джюмарт Эрай 2 0.08
11. Айети Альбиан 1 0.04
12. Пюлюлю Афимико 1 0.04
13. Альдерете Омар 1 0.04
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 10 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 5 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Janick Kamber 2 1
11. Mike Gomes 3 0
12. Thibault Corbaz 3 0
13. Таулан Сефери 1 1
14. Laurent Walthert 2 0
15. Араз Муса 2 0
16. Ди Сере 2 0
17. Ошс Марцис 2 0
18. Джуру Йохан 1 0
19. Matthias Minder 1 0
20. Сейду Лео 1 0
21. Абанда Леруа 1 0
Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 6 1
2. Альдерете Омар 5 1
3. Штокер Валентин 4 1
4. Фрай Фабиан 5 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 4 0
8. Кабрал Артур 4 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6)
 Базель 17.78% (8) 15.56% (7) 11.11% (5) 24.44% (11) 11.11% (5) 20% (9)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Базель Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ
Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Базель 25 13 4 8 51 - 27 43
4. Серветт 25 10 9 6 40 - 25 39
5. Люцерн 25 10 4 11 27 - 33 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 25 7 10 8 28 - 28 31
8. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
9. Сьон 25 5 7 13 30 - 45 22
10. Нёвшатель Ксамакс 25 4 10 11 28 - 41 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Альдерете Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Араз Муса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель онлайн

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