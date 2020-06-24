Нёвшатель Ксамакс
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер
Базель
1:0
11' ГолАраз Муса
1:1
19' ГолШтокер Валентин
37' Желтая карточкаАльдерете Омар
70' Желтая карточкаДжуру Йохан
1:2
75' ГолКабрал Артур
79' Желтая карточкаКуасси Ксавье
80' Желтая карточкаАраз Муса
33
Джуру
Йохан
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
23 Lirik Vishi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
19'
1:1
37'
70'
75'
1:2
79'
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|9 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.27
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.08
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.04
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.04
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.04
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.04
|11.
|Араз Муса
|1
|0.04
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|9
|0.35
|2.
|Адеми Кемаль
|8
|0.31
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.27
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.23
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.15
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.12
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|8.
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|9.
|Кампо Самуэле
|2 (1)
|0.08
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.08
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.04
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|10
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|5
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Janick Kamber
|2
|1
|11.
|Mike Gomes
|3
|0
|12.
|Thibault Corbaz
|3
|0
|13.
|Таулан Сефери
|1
|1
|14.
|Laurent Walthert
|2
|0
|15.
|Араз Муса
|2
|0
|16.
|Ди Сере
|2
|0
|17.
|Ошс Марцис
|2
|0
|18.
|Джуру Йохан
|1
|0
|19.
|Matthias Minder
|1
|0
|20.
|Сейду Лео
|1
|0
|21.
|Абанда Леруа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|2.
|Альдерете Омар
|5
|1
|3.
|Штокер Валентин
|4
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|5
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|4
|0
|8.
|Кабрал Артур
|4
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|Базель
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|11.11% (5)
|20% (9)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Базель Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ
Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Базель
|25
|13
|4
|8
|51 - 27
|43
|4.
|Серветт
|25
|10
|9
|6
|40 - 25
|39
|5.
|Люцерн
|25
|10
|4
|11
|27 - 33
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|8.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|9.
|Сьон
|25
|5
|7
|13
|30 - 45
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
Аутентификация