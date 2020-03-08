Турция: Суперлига 2019-2020

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Ризеспор
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Аланьяспор
0' 27'
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Montassar
Talbi
28
Burak
Albayrak
53
Мелняк
Дарио
66
Гючтекин
Огуз
27
Диоманде
Исмаэль
17
Чаглаян
Огулджан
10
Болдрин
Фернандо
21
Шкода
Милан
18
Samuel
García2
28
Марафона
Карлош
25
Булут
Онур
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
8
Учан
Салих
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
99
Бамму
Ясин
9
Сиссе
Паписс
Ризеспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ
Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Аланьяспор 5:2 Ризеспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига
Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 25 15 7 3 49 - 24 52
2. Трабзонспор 24 14 7 3 55 - 26 49
3. Галатасарай 24 14 6 4 42 - 18 48
4. Сивасспор 24 14 6 4 45 - 26 48
5. Бешикташ 25 13 4 8 40 - 32 43
6. Аланьяспор 0:0 25 11 7 7 42 - 24 40
7. Фенербахче 25 11 7 7 46 - 33 40
8. Гёзтепе 24 9 8 7 29 - 27 35
9. Газишехир Газиантеп 25 8 8 9 36 - 40 32
10. Денизлиспор 25 7 7 11 25 - 34 28
11. Генчлербирлиги 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Ризеспор 0:0 24 7 4 13 24 - 39 25
13. Малатьяспор 24 6 7 11 36 - 35 25
14. Антальяспор 24 5 9 10 26 - 42 24
15. Касымпаша 25 6 5 14 36 - 50 23
16. Коньяспор 25 4 11 10 20 - 33 23
17. Анкарагюджю 25 4 8 13 21 - 44 20
18. Кайсериспор 25 4 7 14 26 - 61 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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