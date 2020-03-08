Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Аланьяспор
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
25
Булут
Онур
99
Бамму
Ясин
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
-
-
13 Tarik Cetin
-
35 Alberk Koc
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ
Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +12 =2 -6Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги
Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|2.
|Трабзонспор
|24
|14
|7
|3
|55 - 26
|49
|3.
|Галатасарай
|24
|14
|6
|4
|42 - 18
|48
|4.
|Сивасспор
|24
|14
|6
|4
|45 - 26
|48
|5.
|Бешикташ
|25
|13
|4
|8
|40 - 32
|43
|6.
|Аланьяспор
|0:0
|25
|11
|7
|7
|42 - 24
|40
|7.
|Фенербахче
|25
|11
|7
|7
|46 - 33
|40
|8.
|Гёзтепе
|24
|9
|8
|7
|29 - 27
|35
|9.
|Газишехир Газиантеп
|25
|8
|8
|9
|36 - 40
|32
|10.
|Денизлиспор
|25
|7
|7
|11
|25 - 34
|28
|11.
|Генчлербирлиги
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Ризеспор
|0:0
|24
|7
|4
|13
|24 - 39
|25
|13.
|Малатьяспор
|24
|6
|7
|11
|36 - 35
|25
|14.
|Антальяспор
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|15.
|Касымпаша
|25
|6
|5
|14
|36 - 50
|23
|16.
|Коньяспор
|25
|4
|11
|10
|20 - 33
|23
|17.
|Анкарагюджю
|25
|4
|8
|13
|21 - 44
|20
|18.
|Кайсериспор
|25
|4
|7
|14
|26 - 61
|19