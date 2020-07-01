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  3. Швейцария
Лугано
2:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
26' Желтая карточка
Альдерете Омар
44' Желтая карточка
Ловрич Санди
67' Желтая карточка
Петретта Рауль
1:0
73' Гол
Герндт Александр
2:0
79' Гол
Холендер Филип
80' Желтая карточка
Фрай Фабиан
82' Желтая карточка
Штокер Валентин
85' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
85' Желтая карточка
Кабрал Артур
88' Красная карточка
Альдерете Омар
89' Желтая карточка
Марич Мият
2:1
90' Гол
Кабрал Артур
90' Желтая карточка
Яо Элож
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
18
Яо
Элож
10
Боттани
Маттиа
9
Янга
Рангело
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
10
Кампо
Самуэле
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
28
Петретта
Рауль
99
Адеми
Кемаль
98
Кабрал
Артур
Лугано
3-1-4-2
Базель
4-4-2

Ход матча

26'
 
Альдерете Омар
44'
Ловрич Санди
 
46'
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
 
46'
Герндт Александр
Боттани Маттиа
 
59'
Холендер Филип
Янга Рангело
 
63'
 
Штокер Валентин
Адеми Кемаль
67'
 
Петретта Рауль
73'
Герндт Александр
(Саббатини Хонатан)
1:0
79'
Холендер Филип
(Лаванши Нума)
2:0
80'
 
Фрай Фабиан
81'
 
Ван дер Верфф Яспер
Петретта Рауль
81'
 
Рамирес Эрик II
Риверос Блас
81'
 
Lirik Vishi
Джака Таулант
82'
 
Штокер Валентин
85'
Саббатини Хонатан
 
85'
 
Кабрал Артур
88'
 
Альдерете Омар
89'
Марич Мият
 
90'
2:1
Кабрал Артур
(Lirik Vishi)
90'
Яо Элож
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Холендер Филип 4 0.11
3. Араторе Марко 3 0.09
4. Герндт Александр 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Боттани Маттиа 2 0.06
7. Карлиньос Жуниор 2 0.06
8. Ловрич Санди 1 0.03
9. Кустодио Оливье 1 0.03
10. Родригес Франсиско III 1 0.03
11. Дапрела Фабио 1 0.03
12. Дальмонте Никола 1 0.03
13. Кечкеш Акош 1 0.03
14. Лаванши Нума 0 0
15. Саббатини Хонатан 0 0
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 10 0.29
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
7. Кампо Самуэле 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Пюлюлю Афимико 1 0.03
13. Альдерете Омар 1 0.03
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0
21. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Саббатини Хонатан 3 1
6. Марич Мият 4 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Сульмони Фульвио 1 0
16. Янга Рангело 1 0
17. Жефферсон Насименто 1 0
18. Родригес Франсиско III 1 0
19. Кечкеш Акош 1 0
20. Обексер Линус 1 0
21. Яо Элож 1 0
22. Сасере Франклин 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 6 2
2. Джюмарт Эрай 6 1
3. Штокер Валентин 5 1
4. Фрай Фабиан 6 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Базель 17.02% (8) 14.89% (7) 10.64% (5) 23.4% (11) 10.64% (5) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано
Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон

Последние игры между собой

Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 1
Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига
Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 27 17 3 7 58 - 39 54
2. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
3. Базель 27 14 4 9 54 - 29 46
4. Серветт 27 10 11 6 43 - 28 41
5. Цюрих 2:3 27 11 5 11 37 - 51 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 27 8 10 9 30 - 30 34
8. Тун 3:2 27 7 4 16 30 - 53 25
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 1:2 27 4 10 13 29 - 49 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Альдерете Омар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лугано 2:1 Базель онлайн

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