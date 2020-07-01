26' Желтая карточкаАльдерете Омар
44' Желтая карточкаЛоврич Санди
67' Желтая карточкаПетретта Рауль
1:0
73' ГолГерндт Александр
2:0
79' ГолХолендер Филип
80' Желтая карточкаФрай Фабиан
82' Желтая карточкаШтокер Валентин
85' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
85' Желтая карточкаКабрал Артур
88' Красная карточкаАльдерете Омар
89' Желтая карточкаМарич Мият
2:1
90' ГолКабрал Артур
90' Желтая карточкаЯо Элож
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Lirik Vishi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
26'
44'
67'
73'
79'
2:0
80'
82'
85'
88'
89'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.14
|2.
|Холендер Филип
|4
|0.11
|3.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|4.
|Герндт Александр
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|7.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|9.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|10.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|11.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|12.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|13.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|14.
|Лаванши Нума
|0
|0
|15.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|16.
|Янга Рангело
|0
|0
|17.
|Човило Мирослав
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|10
|0.29
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.2
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|7.
|Кампо Самуэле
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
|21.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Саббатини Хонатан
|3
|1
|6.
|Марич Мият
|4
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|10.
|Холендер Филип
|3
|0
|11.
|Герндт Александр
|1
|1
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Бауман Ноам
|2
|0
|15.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|16.
|Янга Рангело
|1
|0
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|18.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|19.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|20.
|Обексер Линус
|1
|0
|21.
|Яо Элож
|1
|0
|22.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|6
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|3.
|Штокер Валентин
|5
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|6
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|5
|0
|8.
|Кабрал Артур
|5
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Базель
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано
Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 1
Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|27
|17
|3
|7
|58 - 39
|54
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|3.
|Базель
|27
|14
|4
|9
|54 - 29
|46
|4.
|Серветт
|27
|10
|11
|6
|43 - 28
|41
|5.
|Цюрих
|2:3
|27
|11
|5
|11
|37 - 51
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|27
|8
|10
|9
|30 - 30
|34
|8.
|Тун
|3:2
|27
|7
|4
|16
|30 - 53
|25
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:2
|27
|4
|10
|13
|29 - 49
|22